Nessuno diventa rifugiato per sua scelta | la nostra risposta è come e non

(Di martedì 19 giugno 2018) Secondo il diritto internazionale, dicesi"Una persona che a causa di un fondato timore di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica, è al di fuori del paese della sua nazionalità e non è in grado o, a causa di tale paura, è riluttante ad avvalersi della protezione di quel paese; o chi, non avendo una nazionalità ed essendo al di fuori del paese della sua precedente residenza abituale a seguito di tali eventi, non è in grado o, a causa di tale paura, non è disposto a tornare ad esso".Il rapporto annuale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati dettaglianel 2017 "guerre, altre violenze e persecuzioni" abbiano spinto "per il quinto anno consecutivo, il dislocamento forzato di persone verso la cifra record di 68.5 ...