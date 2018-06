Maurizio Costanzo e Selvaggia Lucarelli ancora contro Fabrizio Corona

Maurizio Costanzo all'attacco : "Corona è uno sciagurato : 'Uno sciagurato che andrebbe curato per le sue patologie. Una persona che fa del male . Perché come ci sono persone che fanno opere di bene ci sono altre che invece fanno opere di male' . Le dure ...

Maurizio Costanzo all’attacco : "Corona è uno sciagurato : "Uno sciagurato che andrebbe curato per le sue patologie. Una persona che fa del male. Perché come ci sono persone che fanno opere di bene ci sono altre che invece fanno opere di male". Le dure parole, indirizzate all"attenzione di Fabrizio Corona, sono di Maurizio Costanzo, che senza peli sulla lingua si scaglia contro il fotografo.Costanzo vs CoronaIl giornalista e conduttore televisivo aggiunge: "Personalmente, penso di avere il pregio di ...

Maurizio Costanzo attacca Elisa Isoardi per quella frase su La Prova del cuoco e Antonella Clerici : FUNWEEK.IT - Quando Antonella Clerici ha definitivamente salutato il pubblico de La Prova del cuoco dopo 18 anni insieme, ha anche annunciato che al suo posto da settembre sarebbe arrivata Elisa ...

Maurizio Costanzo : la verità shock su Giorgio Manetti! : Maurizio Costanzo intervistato da una rivista risponde alle domande che riguardano Giorgio Manetti, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Il giornalista romano inavvertitamente svela la verità sul programma! Maurizio Costanzo oltre a condurre varie trasmissioni, si occupa anche della rubrica “Nuovo Tv”. Il presentatore romano ha voluto soffermarsi sul programma che conduce sua moglie, Maria De Filippi. In particolar modo ha ...

Asia Argento a X Factor : Maurizio Costanzo difende l’attrice : Maurizio Costanzo difende Asia Argento: “A X Factor saprà farsi valere” L’arrivo di Asia Argento a X Factor ha scatenato parecchie critiche. La figlia di Dario Argento è stata scelta come giurata della nuova edizione, in partenza da settembre. Una decisione che ha fatto storcere il naso a qualcuno ma non a Maurizio Costanzo, che […] L'articolo Asia Argento a X Factor: Maurizio Costanzo difende l’attrice proviene da ...

Rodrigo Alves - il Ken Umano attacca Maurizio Costanzo. Il botta e risposta! : Cosa sta accadendo tra il ken Umano, Rodrigo Alves e Maurizio Costanzo? Al giornalista romano non era andato giù l’ingresso dell’uomo di plastica nella casa del Grande Fratello. Il botta e risposta tra i due uomini. Maurizio Costanzo ha definito la quindicesima edizione del Grande Fratello, come una finestra sulla discarica. Il Grande Fratello non smette di stupire il pubblico televisivo. Questa volta però non sono i coinquilini ...

