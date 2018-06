Lite tra invitati a due matrimoni | sparatoria al ristorante | un ferito

Scoppia una Lite in strada - motociclista spara a un pedone : La lite è nata dopo che un pedone ha rischiato di essere investito sulle strisce pedonali da uno scooter. L'uomo in moto ha estratto una pistola e ha sparato un colpo. Subito è scattata la denuncia per minaccia aggravata dall'uso delle armi, detenzione e porto abusivo di arma da sparo, detenzione di oggetti atti ad offendere e esplosione di colpo di arma da fuoco in luogo pubblico Segui su affaritaliani.it

Lite in strada : ciclista stacca l'orecchio a un automobilista : Lite in strada a Caronno Pertusella È stata una mancata precedenza che ha acceso gli animi tra due utenti della strada, un ciclista 56enne di Rho e un automobilista. I due si sono affrontati dapprima ...

Lite tra Corona e Mughini : "Poveraccio" - "Tu sei un buffone" : "Sei un poveraccio". "E tu un buffone". È Lite in diretta tv tra Fabrizio Corona e Giampiero Mughini, entrambi ospiti dell'ultima puntata di Non è l'Arena. L'ex fotografo dei vip è tornato in televisione dopo la lunga vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista. Durante l'intervista condotta da Massimo Giletti, ha battibeccato con Mughini per le smorfie che faceva mentre lui raccontava la sua esperienza e in particolare quando parlava ...

Uscita dell’aggiornamento Oreo per Huawei P10 Lite : tra prime ipotesi e riscontri ufficiali : Comincia ad essere molto calda la questione relativa al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo a bordo di un device tanto popolare in Italia come il cosiddetto Huawei P10 Lite. Proprio ieri sulle nostre pagine abbiamo condiviso alcune notizie provenienti dal Canada, secondo cui la distribuzione del pacchetto software dovrebbe avvenire in tempi ristretti. Per questa ragione oggi 18 giugno ho provato ad approfondire la questione per tutti coloro ...

Lite tra clochard - muore senzatetto : ANSA, - ROMA, 17 GIU - Omicidio nella notte sotto i portici di piazza della Repubblica, nel centro di Roma. In base a quanto ricostruito finora dalla polizia, durante una Lite un senza fissa dimora di ...

MotoGp – Scintille tra Espargarò e Iannone - Alexis spiega la Lite : “ho dovuto cancellare il mio giro più veloce” : Aleix Espargarò spiega la discussione sul circuito di Montmelò con Andrea Iannone, suo futuro compagno di squadra all’Aprilia Questo venerdì di prove libere sul circuito di Barcellona si conclude con il miglior tempo di Jorge Lorenzo. In vista del settimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, il pilota della Ducati (reduce da un’importante vittoria al Mugello) segna il crono migliore ed anticipa Iannone. Nonostante l’ottimo ...

Volano schiaffi tra Salvini e Di Maio : è Lite sulle targhette identificative per gli agenti e sugli acquisti in contanti : E pure Alessandro Di Battista, dall'altro capo del mondo, è intervenuto per dire che quello sarebbe un "grave errore". Almeno su questo stavolta è stato Salvini a dover abbozzare, costretto, verso ...

“Guerra tra prime donne!”. Belen - Lite con le signore di Mediaset. La showgirl argentina ai ferri cortissimi con Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi : Dopo le voci di rottura con Andrea Iannone e quelle che la volevano sempre più vicina a Fabrizio Corona (entrambe smentite) ecco che Belen Rodriguez torna a far parlare di sé. La showgirl argentina infatti ha tuonato contro alcuni giornalisti che, a suo dire, l’avrebbe attaccata in quello che è il suo percorso professionale. Voci, cattiverie e malignità che Belen ha rispedito al mittente. Nel dettaglio si parlava di presunte liti avvenute ...

La Nasa prepara il ritorno sulla Luna/ Entro il 2021 di nuovo sul satelLite - trampolino per Marte : La Nasa prepara il ritorno sulla Luna: Entro il 2021 di nuovo sul satellite come trampolino di lancio per Marte, Accelerazione nel programma per il ritorno sul pianeta Lunare (Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 18:04:00 GMT)

Eutelsat : al Forum Europeo Digitale 2018 di Lucca per sottolineare la centralità del satelLite : Il satellite HOTBIRD come hub privilegiato per l’alta e l’altissima qualità tecnica delle immagini televisive. È il messaggio di Eutelsat al Forum Europeo Digitale in programma a Lucca il 14 e il 15 giugno prossimi. Sono 6 i canali Ultra HD veicolati attualmente a 13 gradi Est, la posizione orbitale più popolare in Italia con circa 10 milioni di abitazioni connesse e oltre 70 canali italiani Free to Air ...