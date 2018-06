La dieta del sushi per dimagrire senza rinunciare al gusto

La dieta dell’indice glicemico : Dannato zucchero! Ci hanno insegnato che il glucosio è il peggior nemico della dieta, non solo per tenere sotto controllo il peso ma anche e soprattutto per la salute, in quanto dei livelli alti nel sangue favoriscono malattie come il diabete, tumori e rischi cardiocircolatori. I trend delle diete iperproteiche ci hanno detto anche che per dimagrire i carboidrati sono la prima cosa da eliminare o, per lo meno, da ridurre drasticamente. Tutto ...

dieta dell'uva per dimagrire 5 chili in due settimane : La Dieta dell'uva può far dimagrire fino a 5 chili in due settimane. Oltre all'uva si mangia altra frutta e tantissime verdure. Ecco come funziona.

Coldiretti - la dieta della maturità : cibi promossi e bocciati : Gli esami di maturità si avvicinano ed è arrivato il momento di affrontare quest’ultima prova anche a tavola, seguendo la dieta giusta. Esistono infatti alcuni alimenti che possono aiutare gli studenti e altri che invece si rivelano deleteri per lo studio, soprattutto ora che fa più caldo. Primo fra tutti – come svela Coldiretti – il caffè che spesso viene utilizzato dai ragazzi per mantenere la concentrazione durante le lunghe ...

Ricerca : software ricostruisce la dieta del passato in base all’usura dei denti : Analizzare le tracce di masticazione ancora visibili sui denti di animali e uomini del passato è un passaggio fondamentale per ricostruire le loro abitudini alimentari. A questo scopo un team internazionale guidato da Ricercatori della Sapienza, in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, di Saragozza e di Helsinki, ha sviluppato un nuovo software open access per semplificare l’identificazione di tracce microscopiche lasciate dal ...

dieta - le proprietà dimagranti del tè verde : Stimola il metabolismo e aiuta a sciogliere i grassi: il tè verde è un ottimo alleato per la Dieta e l’arma vincente per eliminare qualche chilo in più e ritrovare una perfetta forma fisica. Questa bevanda originaria del Giappone è ottima sia calda che fredda e si può bere ad ogni ora del giorno. Sin dall’antichità è nota per le sue proprietà dimagranti, il tè verde infatti è ricco di catechine, delle sostanze antiossidanti che ...

dieta di coppia / Il regime alimentare dove se non si dimagrisce è colpa dell'uomo : Dieta di coppia, il regime alimentare dove se non si dimagrisce è colpa dell'uomo. Sempre più spesso le coppie affrontano la Dieta insieme, ma gli uomini incitano a smettere le loro donne.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 14:19:00 GMT)

dieta del melone per dimagrire 5 chili in 15 giorni : La Dieta del melone può far dimagrire fino a 5 chili in 15 giorni. E' semplice ma non adatta a tutti. Ecco cosa si mangia. Non adatta ai diabetici.

Panzironi - dieta per vivere 120 anni/ Denuncia dell’ordine medici : frutta da abolire - secondo lui : Panzironi e la dieta per vivere fino a 120 anni: Denunciato dall’ordine dei medici del Lazio, ma il suo libro va a ruba. Il giornalista pubblicista sponsorizza la cura miracolosa su web e tv(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 22:51:00 GMT)

Estate - abbronzatura e dieta : frutta e verdura alleate della pelle : La tintarella è uno degli obiettivi più perseguiti da nord a sud dell’Italia, dal mare alla montagna, lungo i fiumi o in campagna, ma anche in città fra piscine, parchi e balconi. Per la dieta pro abbronzatura, alleata della pelle e della tintarella, meglio puntare tutto sul colore, scegliendo dalla “tavolozza” la frutta e la verdura dalle cromie inconfondibili. L’alimentazione delle prossime settimane può aiutare infatti la pelle prima dei ...

dieta del tè verde per dimagrire 5 chili : La Dieta del tè verde può far dimagrire fino a 5 chili in una settimana. E' tendenzialmente ipocalorica ma non restrittiva.

dieta dell'anguria per dimagrire in 7 giorni : La Dieta dell'anguria può far dimagrire di circa 4 chili in sette giorni. Si basa su uno schema dietetico molto semplice. Ecco cosa si mangia

Abbronzatura e dieta : frutta e verdura alleate della pelle : Proteggere la pelle dai danni dei raggi Uv e prepararla all'Abbronzatura: la strategia comincia con una dieta ricca di frutta e verdura. Per la dieta pro Abbronzatura...

Abbronzatura e dieta : frutta e verdura alleate della pelle : Roma, 15 giu. , askanews, Proteggere la pelle dai danni dei raggi Uv e preparala all'Abbronzatura: la strategia comincia con una dieta ricca di frutta e verdura. Per la dieta pro Abbronzatura, alleata ...

L’Ordine dei Medici denuncia Adriano Panzironi - ideatore della dieta “per vivere 120 anni” : Da anni Adriano Panzironi, giornalista pubblicista, sui social e sulle tv locali sponsorizza speciali integratori che guarirebbero diverse malattie come anche il diabete e l'Alzheimer. Ha inoltre elaborato uno speciale regime alimentare che promette di allungare la vita fino a 120 anni. L’Ordine dei Medici di Roma lo accusa di “esercizio abusivo della professione medica”.Continua a leggere