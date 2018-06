iPhone con Android? Sarà possibile con Eye Smartcase

Smartwatch NO.1 F6 compatibile con iPhone - GPS e 2 mesi di autonomia a 25 euro - : E' dotato di funzioni multi-sport per tracciare diverse attività fisiche, ha il GPS incorporato e grazie ai sensori integrati può tenere traccia della frequenza cardiaca, dei passi e della distanza ...

Apple al risparmio : il nuovo iPhone sarà un simil X molto più economico : (Foto: @Onleaks, @Mysmartprice) Da mesi ormai sappiamo che questo autunno saranno presentati da Apple tre nuovi iPhone. In Rete negli ultimi mesi sono emerse fior di indiscrezioni che hanno raccontato di tre dispositivi con design simile a quello di iPhone X: un modello da 5,8 pollici con schermo oled, un modello premium di taglia xl con display oled da ben 6,5 pollici e un economico modello con pannello lcd di dimensioni intermedie, da 6,1 ...

Del tutto saltato iPhone SE 2? Le ultime voci infrangano i sogni dei consumatori : Tutt'ad un tratto sembrava fossimo veramente vicini a toccare con mano iPhone SE 2, erede del fortunato modello del 2016, ma con un design che avrebbe ricordato più quello di iPhone X. Si pensava il dispositivo sarebbe stato presentato nel corso dell'ultimo keynote, quello che un paio di settimane fa calò il sipario su iOS 12. Accantonato quell'evento, era lecito aspettarsi il device sarebbe arrivato comunque durante l'anno, però così non sembra ...

Mondiali 2018 - giocateli su iPhone con PES 2018 - anche Pro Evolution Soccer - : PES 2018 è disponibile in App Store, aggiornato con alcune nazionali Mondiali, per simulare il campionato del mondo in corso, anche in mobilità. Inutile negarlo, anche senza l'Italia, è il mese dedicato al calcio. I Mondiali 2018 sono in corso e anche PES 2018 si aggiorna in App Store per accogliere le ...

eBay SUPER WEEKEND : S9 a 499€ - iPhone X ed iPhone 8 in sconto : Su eBay.it ritorna il SUPER WEEKEND con sconti fino al 60% ed abbiamo selezionato diversi prodotti in SUPER sconto nel nostro articolo Su eBay è tempo di SUPER WEEKEND [Giugno 2018] eBay continua con le offerte ed ora rilancia la promo SUPER WEEKEND con una bella selezione di prodotti SUPER scontati ed in più fino al 20 giugno potremo comprare […]

Come sincronizzare iPhone con Mac : La sincronizzazione dell’iPhone con Mac, potrebbe sembrare un procedimento che richieda tempo e soprattutto che possa causare danni allo smartphone o al Mac stesso. In realtà la sincronizzazione è un processo automatico, sicurissimo e molto utile per esportare dall’iPhone tutto ciò che non desideriamo avere sullo stesso. Ma la domanda che sorgerà spontanea è, Come sincronizzare iPhone con Mac? Molti di voi lo avranno ...

iPhone 2018 - nuove conferme sulla carica rapida | Rumors e caratteristiche sui prossimi melafonini : iPhone 2018, arrivano conferme sulla carica rapida. Fonte foto: www.iPhoneitalia.com iPhone 2018, nuove conferme sulla carica rapida - Rumors e caratteristiche sui prossimi melafonini Tra gli ...

iMyfone D-Back recupera da iPhone e iPad - anche bloccati con Pin - : 45 - 99 : Tra le funzioni più importanti, e attuali considerando la cronaca di questi giorni, quella che permette di recuperare i dati da un dispositivo bloccato con PIN dimenticato dall'utente. Ovviamente, ...

Supporto WhatsApp : nuova scadenza per Android Gingerbread ed iPhone con iOS 7 : Ieri 13 giugno WhatsApp ha dato conferma del proprio Supporto ad alcuni tra i dispositivi più datati in circolazione, che si tratti di iPhone o di Android. Partiamo proprio dal robottino verde, visto che l'app di messaggistica istantanea si è dichiarata disponibile nel prosieguo a supportare Android 2.3.7 ed iterazioni precedenti di Gingerbread fino al 1 febbraio 2020. Un'attestazione di abnegazione al lavoro davvero notevole da parte della ...

Apple : «Bloccheremo la porta USB degli iPhone contro gli hack della polizia» - : In Australia, ad esempio, sono allo studio norme che renderanno obbligatorio per le aziende di telecomunicazioni locali e i grandi big del mondo IT, ottemperare alle richieste degli organismi di ...

iPhone 2018 - arrivano conferme sulla carica rapida : iPhone 2018, arrivano conferme sulla carica rapida. Fonte foto: www.iPhoneitalia.com iPhone 2018, arrivano conferme sulla carica rapida Tra gli appassionati c'è grande attesa per il lancio dei nuovi ...

Come configurare ILIAD su Android - iPhone e iPad : ILIAD è entrata nel mercato italiano con una super offerta che ha attirato centinaia di clienti. Molti di questi hanno effettuato il passaggio al nuovo operatore ma si ritrova a non poter utilizzare la navigazione Internet. Niente paura, il problema è semplice da risolvere: bisogna configurare l’APN ILIAD, semplicemente impostando sul vostro smartphone quello giusto per farlo funzionare. Come configurare ILIAD Configurazione automatica ...

Come scoprire se un iPhone è ricondizionato : Come scoprire se un iPhone è ricondizionato leggendo il modello preciso dalle impostazioni del dispositivo. Lettera F ricondizionato nelle impostazioni svela un iPhone ricondizionato Se nel nome del modello c’è una lettera F vuol dire che siete di fronte ad un iPhone ricondizionato Volete comprare un iPhone o anche un iPad o un iPod usato ma […]

Fotocamera tripla per iPhone X Plus? Sì - secondo questi disegni (foto) : Il prossimo settembre potremmo assistere alla presentazione di un iPhone X Plus da 6.5 pollici con tripla Fotocamera posteriore, come suggerito da Gordon Kelley di Forbes. Sulla base di alcuni disegni da lui ottenuti, effettivamente non facciamo fatica a scorgere, in alto a sinistra, tre fori, che sembrerebbero suggerire la presenza di una camera contraddistinta da tre sensori, come nel caso di Huawei P20 Pro. Sappiamo anche fosse intenzione ...