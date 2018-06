Inviare SMS dal PC Windows? Da oggi si può fare!

surface-phone

(Di martedì 19 giugno 2018) E’ vero,gli SMS non vengono più utilizzati come alcuni anni fa però l’idea di inviarli comodamente dal PC senza nemmeno toccare lo smartphone è indubbiamente alquanto interessante. Anche la stessa Microsoft ha pensato ad un progetto del genere poichè, se ricordate, alla conferenza Build 2018 che si è svolta a maggio aveva presentato ufficialmente la funzionalità Your Phone in arrivo, presumibilmente con Redstone 5, che comprenderà fra le altre cose anche la possibilità di leggere emessaggi di testo da10. Google, a quanto pare, è arrivata prima rilasciando un aggiornamento lato server per l’applicazione di sistema “Messaggi per Android” e implementando una nuova feature che consente agli utenti di leggere eSMS dal PC: basta collegare entrambi i device alla medesima rete WI-FI, selezionare sullo smartphone l’opzione ...