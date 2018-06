Eastpak Shibori – 10 zaini Padded Sleek’r realizzati con la tecnica giapponese GALLERY

sportfair

(Di martedì 19 giugno 2018): il ricordo speciale di un mestiere autentico La vera bellezza è senza tempo. Come dimostra questa collezione davvero unica, realizzata a mano da 2 tessuti vintage “” del 1950, creati nella cittàdi Arimatsu. Solo 10, ognuno dei quali cattura tutta la complessità e la purezza di un’antica. Usati secondo la tradizione per realizzare kimono e tessuti d’arredamento,coinvolge la meticolosa cucitura a mano, la piegatura e la tintura del cotone, dando vita a un design iconico e unico nella storia dell’arte e del design. Laè ancora oggi utilizzata da alcuni maestri artigiani come la leggendaria maison di moda e design Suzusan. Oltre a queste creazioni in edizione limitata, la collezionecomprende anche 2 nuove stampe ispirate ai tradizionali design, stampati in Giappone ...