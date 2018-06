Corona vs Mughini | ora che ci siamo abituati al sesso a essere sdoganata è l’ira

Lite tra Corona e Mughini : "Poveraccio" - "Tu sei un buffone" : "Sei un poveraccio". "E tu un buffone". È Lite in diretta tv tra Fabrizio Corona e Giampiero Mughini, entrambi ospiti dell'ultima puntata di Non è l'Arena. L'ex fotografo dei vip è tornato in televisione dopo la lunga vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista. Durante l'intervista condotta da Massimo Giletti, ha battibeccato con Mughini per le smorfie che faceva mentre lui raccontava la sua esperienza e in particolare quando parlava ...

Fabrizio Corona contro Giampiero Mughini a Non è l'Arena - Video : Ecco il Video del pesante litigio fra Fabrizio Corona e Giampiero Mughini a Non è l'Arena di Massimo Giletti durante la puntata del 17 giugno 2018.Non è l'Arena, scontro tra Fabrizio Corona e Giampiero Mughiniprosegui la letturaFabrizio Corona contro Giampiero Mughini a Non è l'Arena - Video pubblicato su TVBlog.it 18 giugno 2018 12:00.

Non è L’Arena – Fabrizio Corona contro tutti : Selvaggia Lucarelli - Don Mazzi e Mughini nel mirino [GALLERY] : Fabrizio Corona si presenta al programma ‘Non è l’Arena’ di Massimo Giletti, l’ex re dei paparazzi sbotta contro Mughini Fabrizio Corona ieri è stato ospite del programma ‘Non è l’Arena‘ condotto da Massimo Giletti. L’ex re dei paparazzi è stato chiamato (per l’ennesima volta) a raccontare le sue recenti dispute giudiziarie e la sua vita fuori dal carcere. Nonostante l’appello del ...

La7 - Corona vs Mughini : “Buffone - intellettuale di sto cazzo. Io ti compro”. “Analfabeta - poveraccio da due soldi” : Bagarre nell’ultima puntata di Non E’ L’Arena (La7) tra Fabrizio Corona e Giampiero Mughini. Le prime scintille si registrano all’inizio dell’intervista di Massimo Giletti a Corona, quando Mughini gli ricorda le sentenze giudiziarie a suo carico. “Ma lei sa cosa è la torsione eticizzante del diritto, visto che fa il filosofo televisivo camuffato da pagliaccio?”, chiede Corona. Lo scrittore replica, piccato: “Non mi trovo nella circostanza di ...

NON È L'ARENA/ Fabrizio Corona - rissa sfiorata con Giampiero Mughini (ultima puntata) : Ultima puntata per Non è L'ARENA, che si riserva alla fine il "dulcis" Fabrizio Corona. Da imputato, Corona ne ha per tutti, Don Mazzi e Lucarelli in primis.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 06:30:00 GMT)

Non è l'Arena - scontro tra Fabrizio Corona e Giampiero Mughini : "Ti compro e ti metto in giardino a scrivere libri" : L’andazzo della trasmissione potrebbe essere sintetizzato dai due volti di Massimo Giletti. Disteso e sorridente al momento dell’ingresso di Fabrizio Corona, cupo e tirato dopo quasi due ore di dibattito.A Non è l’Arena va in scena ‘La versione di Corona’, che diventa in breve tempo un duello diretto con Giampiero Mughini, con cui l’agente fotografico si scontra fin dalle prime battute.prosegui la letturaNon è l'Arena, scontro tra ...

Fabrizio Corona a Non è l’Arena : lite con Mughini e critiche a Selvaggia : Cosa ha detto Fabrizio Corona da Massimo Giletti a Non è l’Arena Fabrizio Corona è tornato in tv. L’ex re dei paparazzi è stato ospite dell’ultima puntata di Non è l’Arena, il programma di La 7 di Massimo Giletti. E, com’era prevedibile, Corona ha lasciato il segno con le sue dichiarazioni e i suoi interventi. […] L'articolo Fabrizio Corona a Non è l’Arena: lite con Mughini e critiche a Selvaggia ...

Fabrizio Corona contro Mughini a Non è l’Arena : “Sei un poveraccio” : Non è l’Arena: Fabrizio Corona litiga con Giampiero Mughini Domenica 17 giugno è andata in onda la trentesima e ultima puntata della prima edizione di Non è l’Arena su La7. Per una sorta di “uno contro tutti” Massimo Giletti ha ospitato Fabrizio Corona che ha risposto alle domande poste da Alessandro Cecchi Paone, Nunzia De Girolamo, Giampiero Mughini e Francesca Barra; presente in studio l’avvocato di Corona, ...

Non è l'Arena - rissa tra Corona e Mughini : «Ti compro e ti metto in giardino a scrivere libri» : Giampiero Mughini è uno dei detrattori storici di Fabrizio Corona , uno dei pochi che questa sera ha scelto di partecipare alla trasmissione di Giletti 'Non è l'Arena' . Tra i due, dicevamo, non corre ...