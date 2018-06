Auto Tesla in fiamme | Elon Musk | c' è un sabotatore in fabbrica

Auto Tesla prende fuoco - attrice posta video : Un'Auto Tesla avvolta dalle fiamme: sono le immagini postate da Mary McCormack, la quale ha testimoniato così la disavventura di suo marito. L'uomo era nel traffico a Los Angeles quando la macchina ha ...

California - Tesla con pilota Automatico contro Auto polizia in sosta - : Sarebbe almeno il terzo incidente per un'auto a guida autonoma , per la quale cala la fiducia ma su cui si continua a investire , dall'inizio dell'anno. Dall'azienda di Elon Musk fanno sapere: "È ...

China's Lower Auto Tariff Means More to BMW Than Ford or Tesla : Italian-American Automaker Fiat Chrysler Automobiles NV will enjoy Lower Tariffs on Jeep sport utility vehicles, although imports have been falling as the company makes More of its models in China. ...

Tesla Model X - In Olanda diventa un'Auto medica : Dopo essere entrata in servizio nella Polizia svizzera, la Tesla Model X è stata scelta anche per diventare un'auto medica che assisterà negli interventi le ambulanze olandesi. La UMCG Ambulancezorg ha appena presentato al Rettmobil 2018 di Fulda, in Germania, il nuovo allestimento della Suv californiana a zero emissioni, destinato a entrare in servizio già dalle prossime settimane. Le elettriche in divisa sono sempre più diffuse, ...

Tesla - una Model S si schianta contro camion pompieri. L’Autopilot era inserito? : Altro schianto per una vettura Tesla, altro giro sulle pagine dei principali quotidiani mondiali: bisogna ammettere che la marca americana è decisamente sotto la lente di ingrandimento nell’ultimo periodo. Questo perché, spesso e volentieri, gli incidenti che coinvolgono le auto di Elon Musk sono causati da malfunzionamenti del sistema di guida semiautonoma o presunti tali, come in questo caso. Da qui la moltitudine di dubbi di pubblico e ...

L'Islanda si muove sulle Auto elettriche e chiama Musk : "Tesla investa da noi" : BERLINO - L'Islanda punta sugli investimenti di Elon Musk, il creatore e patron di Tesla - le auto elettriche di lusso made in Usa - e fa notare che visto il decollo degli acquisti di auto elettriche ...

Tesla - Auto con pilota Automatico si schianta : altro incidente - di chi la colpa? : Ancora un incidente stradale che ha visto come 'protagonista' una vettura Tesla. L'accaduto arriva dai media della Florida, che hanno riportato la notizia della morte di due uomini oltre che al ferimento di un altro soggetto a causa della vettura della società di Elon Musk. Le forze dell'ordine locali stanno cercando di capire cosa sia successo e quali possano essere le reali responsibilità dell'accaduto: da quanto è parso di capire, la ...

Auto : l'ultra leggera a idrogeno che sfida Tesla : Mentre quasi tutte le case Automobilistiche principali al mondo sono impegnate nello sviluppo della prossima generazione di Auto elettriche, Riversimple , azienda britannica, ha un'altra idea di ...

Uomo conduce una Tesla con il pilota Automatico ma gli ritirano la patente : Un Uomo in Gran Bretagna si è messo alla guida di una Tesla utilizzando soltanto i comandi del pilota automatico, l'Uomo è stato, tuttavia fermato dalla polizia e ha dovuto subire cattive conseguenze. Bhavesh Patel, il signore che era alla guida dell'autovettura, ha dovuto subire il ritiro della patente. Ma usare il pilota automatico sella propria auto non è vietato, di conseguenza la domanda che molti si sono fatti è come mai il signor Bhavesh ...

Tesla : nuova bufera nella sicurezza. Analista : 'peggiore casa Automobilistica al mondo' : nuova bufera si abbatte su Tesla . Questa volta il gruppo automobilistico di Elon Musk finisce nell'occhio del ciclone per via della sicurezza nei suoi stabilimenti. Secondo quanto riporta la stampa ...