Alfonsi Roma I | Osservatorio ' Rifiuti Zero' iniziativa importantissima

liberoquotidiano

: RT @agenparl_lazio: MUNICIPI, @Sabrinalfonsi – DEL BELLO: DOPO DUE ANNI CERTFICATO IL FALLIMENTO #RAGGI - roma_e_roma : RT @agenparl_lazio: MUNICIPI, @Sabrinalfonsi – DEL BELLO: DOPO DUE ANNI CERTFICATO IL FALLIMENTO #RAGGI -

(Di martedì 19 giugno 2018), 18 giu. - (AdnKronos) - "Questa dell'' è un'perché, al di là dei messaggi che si vogliono far passare sul fatto che in due anni la raccolta differenziata arriverà al 70%, in realtà in questi due anni passati l'incremento è stato bassissimo e