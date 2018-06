Ucciso in strada a colpi di pistola | arrestato il killer | Infastidiva la mia

Dieci colpi di pistola : straniero Ucciso in strada : Secondo gli inquirenti però, aveva a che fare con il mondo dello spaccio. Nella notte di sabato la moglie e la figlia hanno raggiunto il luogo dell'esecuzione. La compagna ha riferito ai carabinieri ...

Corsico - Ucciso in strada. Fermato confessa : molestava mia fidanzata : Corsico, ucciso in strada. Fermato confessa: molestava mia fidanzata Un 47enne italiano si è presentato spontaneamente ai carabinieri. All'origine del delitto, ci sarebbero state ripetute molestie da parte della vittima alla sua donna, che è stata a sua volta fermata, per favoreggiamento, detenzione di arma e ...

Milano - agguato in strada : Ucciso Assan Diallo : Omicidio ieri sera in strada a Corsico, alle porte di Milano. Erano quasi le 23 quando cinque colpi di pistola esplosi da ignoti hanno tolto la vita il 54enne Assan Diallo, cittadino senegalese residente in Italia insieme alla moglie e alla figlia di undici anni.Ignoti, non è chiaro al momento se sia stata una sola persona ad agire, hanno aperto il fuoco contro l'uomo, mentre si stava recando a casa. Diallo è stato raggiunto da due colpi alla ...

Uomo Ucciso a Corsico in strada a colpi di pistola : due arresti - : Un 47enne italiano ha confessato l'omicidio davanti al pm. All'origine del delitto, ci sarebbero state ripetute molestie da parte della vittima alla sua fidanzata. La donna è stata a sua volta fermata,...

Uomo Ucciso a Corsico in strada a colpi di pistola : due arresti : Uomo ucciso a Corsico in strada a colpi di pistola: due arresti Un 47enne italiano ha confessato l’omicidio davanti al pm. All'origine del delitto, ci sarebbero state ripetute molestie da parte della vittima alla sua fidanzata. La donna è stata a sua volta fermata, per favoreggiamento, detenzione di arma e ...

Milano - senegalese Ucciso in strada : arrestasto il killer - è un italiano di 47 anni : Un uomo, italiano, è stato fermato durante la notte per l'omicidio del senegalese Assan Diallo ucciso sabato sera a colpi di pistola a Corsico, nell'hinterland milanese. Fabrizio Butà, 47 anni, di ...

Milano - omicidio di Assane Diallo - Ucciso in strada con 12 colpi di pistola : arrestati killer e compagna : Aveva già ucciso un uomo vent'anni fa sui Navigli a Milano ed era stato condannato a 16 anni di carcere, Fabrizio Butà, 47 anni, l'uomo che sabato sera ha ucciso a Corsico il 57enne senegalese Assane ...

Milano - senegalese Ucciso in strada a colpi di pistola. La moglie : 'Agguato razzista' : ucciso da qualcuno che l'ha anche insultato con frasi razziste. La moglie di Assane Diallo, il senegalese di 54 anni ucciso a colpi di pistola in via dellle Querce nella tarda serata di sabato a ...

Senegalese Ucciso in strada a colpi di pistola. La moglie : 'Agguato razzista' : ucciso da qualcuno che l'ha anche insultato con frasi razziste. La moglie di Assane Diallo, il Senegalese di 54 anni ucciso a colpi di pistola in via dellle Querce nella tarda serata di sabato a ...

Milano - senegalese Ucciso in strada con dieci colpi di pistola a Corsico. La moglie : “Insulti razzisti durante un litigio” : ucciso in mezza alla strada con dieci colpi di pistola, sei alla testa e quattro al petto, esplosi a distanza ravvicinata. L’omicidio del senegalese Assane Diallo, 54 anni, trovato morto nella tarda serata di sabato in via delle Querce a Corsico, nel Milanese, ha tutte le caratteristiche di un’esecuzione. Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi e tra queste anche la pista di un crimine a sfondo razziale, dopo che ...

Milano - Ucciso in strada con cinque colpi di pistola : muore 54enne : Due colpi al torace, due alla testa e uno al braccio. Sembra la dinamica di un'esecuzione l'omicidio di Assane Diallo, un senegalese di 54 anni avvenuto sabato sera a Corsico. Chi ha sparato lo ha ...