Rider | la bozza del decreto dignità | “Saranno considerati lavoratori subordinati Divieto

Riders - dal contratto al salario minimo all’indennità : ecco il “decreto Di Maio” - La bozza : Classificazione dei fattorini come «subordinati», via l’articolo 2 del Jobs act, salario minimo e indennità mensile. Sono alcune delle novità contenute negli articoli sulla Gig economy del «decreto dignità» voluto dal ministro del Lavoro. Il Sole 24 Ore ne ha visionato in anteprima la bozza del 17 giugno. ecco cosa emerge e cosa cambierà per Foodora e le altre piattaforme online...