Procura federale vuole arrestare due diplomatici turchi

Inchiesta della Procura federale - il Parma fa chiarezza : “nessuna malizia negli sms di Calaiò e Ceravolo” : Il Parma ha voluto fare alcune precisazioni circa l’Inchiesta aperta dalla Procura Federale relativo alla partita con lo Spezia Spezia-Parma è finita nel mirino della Procura Federale. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’Inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione degli emiliani, relativamente ad alcuni messaggi nel pre-partita che invitavano i calciatori dello Spezia a non ...

Spezia-Parma - indagine della Procura federale : messaggi sospetti prima della gara che è valsa la promozione : Calaiò e Ceravolo al centro di un caso relativo alla gara Spezia-Parma che è valsa la promozione alla squadra ducale nelle ultime battute della Serie B Spezia-Parma è finita nel mirino della Procura federale. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggio nel pre-partita che invitavano i calciatori dello Spezia ...

Caso Bari - chiesti due punti di penalizzazione dalla Procura Federale : Alle 21.00 in campo la 5e l'8classificata del campionato ovvero Venezia e Perugia allenate dagli ex campioni del mondo Inzaghi e Nesta. Ecco il nuovo programma dei playoff: Turno preliminare , gara ...

Nicchi : 'De Laurentiis? La Procura federale valuti le sue parole' : Quanto al peso degli arbitri in Figc Nicchi ha ribadito che 'togliere peso di riconoscimento istituzionale agli arbitri significa metterlo in mano di qualcun altro e quando nel nostro mondo ci hanno ...

Nicchi tuona contro De Laurentiis : "Intervenga la Procura federale" : Marcello Nicchi, presidente dell'Aia, risponde a muso duro alle affermazioni di ieri di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, lo ricordiamo, ha affermato che errori arbitrali e applicazioni ...

Caso Allegri-Tagliavento - l’annuncio da parte del Procuratore Federale : Caso Allegri-Tagliavento – Non si placano le polemiche sulla gara di campionato tra Inter e Juventus, nel mirino l’arbitraggio di Orsato, in particolar modo errori sull’espulsione di Vecino e sui mancati provvedimenti nei confronti di Pjanic. A surriscaldare l’ambiente le immagini catturate in mixed zone di Allegri che scherza su Orsato con il quarto uomo, Tagliavento: “Oh, è andato proprio bene, è stato bravo. ...

Caos Inter-Juventus - nessuna indagine della Procura Federale : Daniele Orsato è uno degli arbitri più esperti e stimati della Serie A ma la sua direzione di gara nel derby d'Italia tra Inter e Juventus ha lasciato diversi dubbi. Il fischietto di Schio, infatti, non ha usato lo stesso metro di giudizio, si è fatto sfuggire subito di mano la partita con l'espulsione di Vecino e poi ha sventolato una miriade di cartellini gialli senza punire Miralem Pjanic con un secondo giallo che a detta di molti addetti ai ...

Inter-Juve 2-3 e video shock di Allegri e Tagliavento : interviene la Procura federale - c’è l’ombra di una nuova Calciopoli : Inter-Juve 2-3 – Rischia di avere una velenosa coda non solo polemica, ma addirittura giuridica l’incredibile partita di ieri sera a San Siro pesantemente condizionata dalle clamorose sviste di Orsato a favore dei bianconeri. La Procura Federale della FIGC, infatti, ha deciso di accendere i fari su quello che sta succedendo tra la Juventus e gli arbitri in quest’incandescente finale di stagione. Il Procuratore Giuseppe Pecoraro, intanto, ha ...

Inter-Juventus 2-3 - alta tensione : le intenzioni dei nerazzurri - interviene la Procura Federale! : Inter-Juventus 2-3, non si placano le polemiche dopo la gara di campionato in Serie A che ha visto il successo dei bianconeri tra mille polemiche. Secondo quanto rivelato dall’Ansa, stamane i vertici nerazzurri hanno avuto una riunione nella quale è stata rivista la gara contro la Juventus, per valutare a freddo le decisioni di Orsato e stabilire eventuali azioni. Ebbene, i dirigenti hanno concluso la riunione furibondi, decisi a prendere una ...

Serie C : Procura federale - deferimenti a pioggia - ecco tutti i club coinvolti Video : In #Serie C, il mese di aprile rappresenta per molti club un vero e proprio calvario [Video]per le scadenze relative ai pagamenti delle mensilita' dei tesserati e dei relativi contributi, nonché delle ritenute Irpef. Deferite 6 societa' dal Procuratore Federale Notizia dell'ultima ora, riportata dal sito ufficiale della FIGC: sono state deferite dal Procuratore Federale al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare sei societa', quattro ...

Serie B : Procura federale - respinto il ricorso - conti in rosso per un club Video : Una buona notizia per i tifosi dell'Avellino e del Catanzaro è arrivata in queste ultime ore di oggi, 11 aprile, per il caso Money Gate. Com'è noto la Procura Federale [Video] aveva chiesto pene severissime per dirigenti e atleti delle due societa' in relazione alla presunta combine della gara del 5.5.2013. Il verdetto in primo grado aveva prosciolto tutti i protagonisti dai vari capi d'accusa previsti secondo la normativa Federale. Corte di ...