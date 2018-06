Processo Maroni | ex governatore della Lombardia condannato a un anno dal Tribunale di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 giugno 2018) A due anni e mezzo dalla prima udienza – il 30 novembre 2015 – i giudiciIV sezione penale delsono riusciti a emettere la sentenza per l’ex, Roberto. L’esponente leghista, già segretario federale, è statoa un ann e a 450 euro di multa. L’ex ministro è statoper un solo capo di imputazione con pena sospesa. L’accusa: “Pressioni per il viaggioPaturzo a Tokyo e per contratto con Eupolis” Il procuratore aggiunto Eugenio Fusco per l’imputato aveva chiesto due anni e sei mesi per induzione indebita e turbata libertà nel procedimento. Cuore delle “insistenze” dell’allora numero uno del Pirellone, come sostenuto in requisitoria, per ottenere che Expo si “accollasse le spese”trasferta a Tokyo di Maria Grazia ...