Migranti | Salvini blinda porti Italia Merkel-Seehofer | “15 giorni per accordi Ue | se no

Migranti - Salvini : "Vedrò il Papa". Fico si schiera con l'Ue contro Orban : Il presidente della Camera: "Se non vuole le quote dev'essere multato"

Matteo Salvini e la ferma posizione sui Migranti : Negli ultimi giorni, il fenomeno dell’immigrazione è passato di essere un fenomeno sociale e umanitario di scala globale ad essere un tema di dibattito politico. Leader e partiti politici si confrontano con le loro posizioni, scatenando persino una mezza crisi diplomatica, com’è successo con la Francia [VIDEO] dopo le dichiarazioni del presidente Emmanuel Macron. La questione è rientrata a to dell’incontro con il presidente del Consiglio, ...

Migranti - Fico fa l’anti-Salvini : «Sanzioni Ue contro Orban se rifiuta le quote» : Il tema immigrazione, causa delle recenti polemiche tra Roma e Parigi per la “linea dura” del ministro dell'Interno Salvini continua ad occupare il centro della scena politica. Alle posizioni del Viminale si contrappongono ora quelle del presidente della Camera...

Migranti - Roberto Fico si smarca da Matteo Salvini : “Ue sanzioni l’Ungheria se Orban rifiuta le quote” : Il presidente della Camera Roberto Fico prende le distanze dalle posizioni espresse più volte dal ministro dell'Interno Matteo Salvini sulle quote Ue per la redistribuzione dei Migranti a cui il governo ungherese guidato da Viktor Orban si oppone: "Chi non vuole le quote allora paghi le multe. Orban, quindi, se non vuole le quote deve essere multato", afferma Fico.Continua a leggere

Migranti - Salvini : non tocca solo a noi salvarli : Roma, 18 giu. , askanews, 'La pacchia è finita davvero'. Lo dice il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini in un colloquio al Giornale: 'Marina militare e Guardia costiera ...

SALVINI 'BLINDA' PORTI ITALIA/ "Ong nascondono interessi nel salvare Migranti : finanziate da Soros" : migranti, SALVINI: "le nostre navi saranno più vicine ai PORTI d'ITALIA". Ultime notizie, Conte da Merkel sul caso Aquarius e tema immigrazione. Lifeline, "ministro è fascista"

Migranti - Salvini 'Salveremo vite - nostre navi più vicine a Italia. Anche altri possono intervenire' : ROMA - Nel giorno dell'incontro fra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel, previsto nel pomeriggio a Berlino, per parlare, tra le altre cose, Anche di flussi migratori, ...

Migranti - Salvini : nostre navi più vicine a porti Italia/ Lifeline "è fascista" : Conte-Merkel su caso Aquarius : Migranti, Salvini: "le nostre navi saranno più vicine ai porti d'Italia". Ultime notizie, Conte da Merkel sul caso Aquarius e tema immigrazione. Lifeline, "ministro è fascista"

Migranti - Laura Boldrini : “Matteo Salvini non è all’altezza - senza le Ong conteremmo solo i morti in mare” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini ha polemizzato ieri ripetutamente con il ministro dell'Interno Matteo Salvini rispetto alla questione immigrazione. Per la deputata, senza le Ong ora ci saremmo limitati a fare la conta dei cadaveri dei Migranti e la gestione di Salvini "non è professionale, non è all'altezza delle sfide".Continua a leggere

Salvini vuole che la Spagna accolga altri 66mila Migranti : Immigrazione: sbarcati a Valencia i 629 naufraghi di Aquarius Madrid, 18 giu - (Agenzia Nova) - È finita l’odissea di Aquarius e dei 629 immigrati soccorsi a largo delle coste libiche. L’imbarcazione è entrata domenica nel porto di Valencia dopo otto giorni dall’inizio di una delle più gravi crisi

Migranti - più che Salvini sarà Merkel a smuovere le acque : (Foto: LaPresse) Che qualcosa possa muoversi al Consiglio europeo di fine mese non dipenderà poi troppo dai muscoli di Matteo Salvini né, figuriamoci, da Giuseppe Conte. Al contrario, sull’immigrazione è anche la Germania a barcollare: la stessa esistenza della Große Koalition è a rischio. In primo luogo dall’onda lunga del famoso “wir shaffen das”, il “ce la faremo” del 2015 con cui Angela Merkel aprì le porte del Paese a un milione di profughi ...

Migranti - Salvini : 'Aiuti e investimenti in Libia' : Sulla politica: 'Coi 5 stelle lavoro bene e con il centrodestra ho rapporti buoni. Quello che sto facendo in questi giorni penso sia gradito a tutti gli italiani, a prescindere dagli schieramenti. ...

Migranti - Salvini - piano di aiuti alla Libia : «Sostegno a Serraj e investimenti» : In tour in Lombardia per i ballottaggi delle amministrative, Matteo Salvini si concede una battuta tra un comizio e l?altro: «Bobo Maroni ha ragione: a volte serve il fattore C. in...