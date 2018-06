Mancini | “Balotelli ha qualità | sta a lui sfruttarle”

Italia-Olanda – Mancini - bastone e carota : “Balotelli? Ne basta uno. Qualità eccezionali - un po’ le ha perse ma in futuro sarà…” : Alla vigilia di Italia-Olanda, il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato delle Qualità di Mario Balotelli, risolvendo poi gli ultimi dubbi tattici in vista della sfida di lunedì “Giocano Perin; Zappacosta, Caldara, Romagnoli e Criscito; Cristante, Jorginho e Bonaventura; Verdi, Belotti e Insigne“. Questa la formazione scelta da Roberto Mancini in vista della terza e ultima sfida amichevole che attenderà la sua ‘nuova’ ...

Mancini : “Balotelli-Belotti? Soluzione su cui si può lavorare” : “Balotelli e Belotti insieme? E’ una Soluzione su cui si può lavorare, mi piace giocare con due attaccanti centrali quindi è una Soluzione che si può adottare”. Lo ha detto il ct della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, a RaiSport nel giorno dell’amichevole di Nizza contro la Francia. Un test nel quale il giocatore più atteso è proprio Mario Balotelli, che giocherà nello stadio del suo club. L’attaccante italiano ...

“Balotelli e Belotti insieme?” La pazza idea del Ct Mancini : Balotelli e Belotti rappresentano un asset dal quale partire per il nuovo ciclo della Nazionale italiana guidato da mister Roberto Mancini “Balotelli e Belotti insieme? E’ una soluzione su cui si può lavorare, mi piace giocare con due attaccanti centrali quindi è una soluzione che si può adottare”. Lo ha detto il ct della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, a RaiSport nel giorno dell’amichevole di Nizza contro la Francia. ...

Nazionale - Mancini : “Balotelli domani decido se gioca” : “Lo striscione contro Balotelli? Purtroppo capita, anche se non dovrebbe mai succedere. Per domani Mario è in dubbio, domattina valuteremo se scenderà in campo”. Così Roberto Mancini, alla vigilia dell’amichevole Francia-Italia, a Nizza. “Insigne? Probabile che giochi, sceglieremo domani – aggiunge il ct degli azzurri -. Il modulo può variare, dipende dalle soluzioni che avremo. Abbiamo tanti giovani che devono fare ...

Nazionale - Mancini : “Balotelli può fare molto di più” : “Una valutazione della prova di Balotelli? Può fare molto meglio però come prima partita è stato abbastanza bravo, specie nel primo tempo con quel gol. Ma certo può fare di più”. Così Roberto Mancini sulla prestazione di Mario Balotelli, da lui richiamato in Nazionale, nell’amichevole contro l’Arabia Saudita. L'articolo Nazionale, Mancini: “Balotelli può fare molto di più” sembra essere il primo su CalcioWeb.