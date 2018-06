Maltempo | il rischio idrogeologico nella città di Messina a valle dei versanti devastati

Allerta Meteo - allarme ESTOFEX per l’Adriatico : rischio disastro di Maltempo in Austria - Slovenia e Croazia - ma attenzione anche in Italia - Montenegro e Albania : Allerta Meteo – anche oggi il bollettino ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) è molto preoccupante per il maltempo delle prossime ore tra l’Italia e i Balcani: azzeccatissime le previsioni di ieri, con i fenomeni estremi che hanno colpito il Centro/Nord del nostro Paese provocando danni e disagi, centinaia di evacuati per le frane, allagamenti e grandinate. Adesso, però, l’allarme è ben più elevato per stasera e domani: ...

Maltempo - Coldiretti Emilia-Romagna : trebbiatura a rischio : Grandine sulla frutta e sugli ortaggi, bombe d’acqua e vento sui cereali, barbabietole e pomodori. Il Maltempo della prima settimana di giugno, che ha colpito in particolare le province occidentali dell’Emilia Romagna, da Modena a Piacenza, sta mettendo a dura prova le aziende agricole. È quanto afferma Coldiretti Emilia Romagna, sottolineando che solo ieri, giovedì 7 giugno in alcune zone di Modena e Reggio e dell’Appennino piacentino sono ...

Allerta Meteo - forte Maltempo sull'Italia : rischio bombe d'acqua - grandine e tornado per 48 ore - scatta l'allarme per 15 Regioni :

Allerta Meteo - fine Maggio di super caldo e forte Maltempo : alto rischio di grandine e tornado :

Maltempo - raccolti a rischio in tutta Italia a causa delle piogge - : Lo rivela l'ultimo monitoraggio della Coldiretti secondo cui le condizioni climatiche potrebbero aumentare i danni all'agricoltura, che dall'inizio dell'anno ammontano già a 400 milioni di euro

Nuovo Maltempo nelle prossime ore con rischio di forti temporali : Sguardo alla situazione Dopo Lunedì anche Martedì vedrà diffusa instabilità e temporali anche intensi lungo la penisola. Infatti una depressione con minimo adesso sul Ligure ha attraversato in nottata il Centro e stamani il Nord con piogge diffuse con accumuli fin 20-30mm e le temperature massime che non superano i 20°C mente nel pomeriggio ci […]

Allerta Meteo Sardegna : Maltempo in arrivo - rischio idrogeologico localizzato e idraulico : Il centro funzionale decentrato di protezione civile della Sardegna ha emesso un bollettino di criticità valido dalle ore 14 di oggi fino alle 23.59 di domani. L’avviso di ordinaria criticità per rischio idrogeologico localizzato e idraulico (codice giallo) riguarda i bacini Gallura, Logudoro, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: maltempo in arrivo, rischio idrogeologico localizzato e idraulico sembra essere ...

Maltempo - Coldiretti Piemonte : a rischio la produzione di miele : Il Maltempo che sta colpendo il Piemonte costringe le api nelle arnie e quindi è in forte ritardo la produzione di miele con cali fino al 50% per i primi raccolti di stagione: lo rileva Coldiretti Piemonte. “Le forti piogge e grandinate nella nostra regione hanno creato danni, al momento, soprattutto nell’area vocata al florovivaismo dell’alto Piemonte. Resta anche la preoccupazione per la produzione di miele che già nello ...

Maltempo - allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto Piemonte : Maltempo,allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto Piemonte Maltempo,allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto Piemonte Continua a leggere L'articolo Maltempo,allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto Piemonte proviene da NewsGo.

Maltempo - colture di Cipolla a rischio in Capitanata dopo una violenta grandinata : violenta grandinata in Capitanata con epicentro a Lucera, Biccari, Alberona e Cerignola, con i campi coperti da pezzi di ghiaccio grandi come noci. “A rischio e’ la coltura della Cipolla – dice il presidente di Coldiretti Foggia, Giuseppe De Filippo – che nella nostra provincia e’ una produzione ad alto reddito con un quantitativo medio annuo prodotto di 220mila quintali. Il Maltempodelle scorse ore fa il paio con ...

Maltempo sull'Italia.Rischio in Sicilia : 9.55 Dopo l'ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Sardegna, oggi tocca alla Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, fino alle ore 24 di oggi.Si prevedono "precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale". Le nubi sono sparse su tutta Italia.Allerta rossa anche per medio Adriatico, Emilia Romagna e Piemonte. Temporali al Centro. Intanto il ...

Maltempo Sardegna - rischio esondazione : case evacuate a Villacidro : Ancora disagi e paura in Sardegna a causa del Maltempo e delle forti piogge, che stanno causando frane e smottamenti sull’Isola. Due famiglie sono state evacuate in via precauzionale a Villacidro. Vivono in due stabili di campagna nella zona industriale, in località Su Filixi, vicino a un canale di deflusso delle acque. Visto il perdurare dell’allerta meteo, la sindaca Marta Cabriolu ha emesso un’ordinanza di allontanamento: il ...

Maltempo - allerta gialla : rischio nubifragi in Sardegna/ Previsioni meteo : venti di burrasca e temporali : Maltempo, allerta giallo: rischio nubifragi in Sardegna. Previsioni meteo: venti di burrasca e temporali anche in Emilia Romagna e Campania. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:23:00 GMT)