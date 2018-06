La Terra e la Luna nella foto di un microsatellite cinese

Eclissi lunare più lunga del secolo/ Video : il 27 luglio sarà visibile dalla Terra anche Marte : Eclissi lunare più lunga del secolo, il prossimo 27 luglio tutti col naso all’insù, anche Marte sarà esposto. Uno spettacolo preannunciato quanto accadrà nei cieli fra poco più di un mese(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 00:16:00 GMT)

Golf - Giochi del MediTerraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Una squadra tutta da scoprire. C’è anche Diana Luna! : anche il Golf è parte del programma dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Nella rassegna dedicata ai paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo verranno assegnate quattro medaglie d’oro: due per l’individuale, maschile e femminile, e due a squadre. Visto il periodo non ci sono chiaramente atleti di spicco, dal momento che, soprattutto per gli uomini, giugno è un mese fitto tra la disputa dello US Open e il cammino verso ...

Terra al buio per 103 minuti - il 27 luglio l'eclissi totale di Luna più lunga del secolo : Quella del prossimo 27 luglio sarà una notte da segnare sul calendario e ricordare: il cielo si 'tingerà di rosso' regalando la più lunga eclissi totale di Luna del secolo e una grande opposizione di ...

La Luna ha allungato le giornate sulla Terra : Uno studio del Pnas, ha scoperto che le giornate sulla Terra sono aumentate grazie all’influenza della Luna. Circa un miliardo e mezzo di anni fa, la Terra aveva una durata del giorno di 18 ore. La Luna era più vicina e il suo movimento ha lentamente contribuito a rallentare la rotazione terrestre, permettendo così un […]

Le giornate sulla Terra si stanno allungando. Merito della Luna : (Foto: Nasa) Tutti coloro che sono convinti che “le giornate volano” e le ore non sono mai abbastanza si devono ora ricredere. I giorni sulla Terra, infatti, si stanno allungando sempre di più con il passare degli anni. A raccontarlo su Pnas sono stati i ricercatori della Columbia University e della University of Wisconsin, secondo cui circa 1,5 miliardi di anni le giornate sul nostro pianeta duravano solamente 18 ore e questo sarebbe, almeno in ...

La Luna si allontana dalla Terra - le giornate si allungano : I giorni sulla Terra si allungano man mano che la Luna si allontana, fanno sapere gli scienziati. E le nostre giornate supereranno negli anni la durata di 24 ore, secondo quanto riporta il Sun. Circa 1,4 miliardi di anni fa un giorno durava solo 18 oreperché il pianeta ruotava più velocemente, secon

Spazio : Pale Blue Dot versione 2.0 - il CubeSat MarCO-B “cattura” la Terra e la Luna : Un tenue puntino celeste che spicca nell’oscurità dello Spazio profondo, insieme ad un altro compagno, più piccolo e grigio: così si presentano la Terra e Luna in una foto da record che rinverdisce i fasti di Pale Blue Dot (Pallido Puntino Azzurro), il noto ritratto del nostro pianeta scattato dalla sonda Voyager 1 della Nasa quasi trent’anni fa. L’autore della nuova foto è il CubeSat MarCO-B (Mars Cube One-B), che ha immortalato la Terra e Luna ...

Tecnologia spaziale : la corsa a Luna e Marte aiuta a migliorare la qualità della vita sulla Terra : L'ECONOMIA CIRCOLARE Un trasferimento di competenze dallo spazio che potrebbe allargarsi presto al mondo della bioeconomia e dell'economia circolare: trasformare i rifiuti organici in cibo, fissare ...

L'universo è un uovo e la luna non è reale : appunti da una conferenza di Terrappiattisti - : ... tra cui "La gente ha detto che sei invadente o ossessivo riguardo il terrapiattismo?", "Hai mai pensato che se solo tutti sapessero che la Terra è piatta il mondo sarebbe un posto diverso?" e "Hai ...

La luce della Luna per osservare la Terra : il chiarore lunare che calibra gli strumenti ottici affinerà le prestazioni : La Luna è l’ingrediente in più per assicurare dati sull’ambiente affidabili e di buona qualità. Il fatto che la superficie Lunare sia rimasta sostanzialmente inalterata per milioni di anni, ad eccezione di occasionali impatti di meteoriti vaganti, fa sì che la luce riflessa dalla superficie Lunare sia un’ottimale fonte di calibrazione per gli strumenti ottici di osservazione della Terra. Adesso – spiega Global Science – un progetto ...