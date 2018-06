Cristina De Pin e Riccardo Montolivo Presto genitori bis | la coppia in vacanza con

Cristina De Pin e Riccardo Montolivo - estate (quasi) in quattro : L’estate è già iniziata per Cristina De Pin e Riccardo Montolivo, che il weekend lo hanno trascorso in riva al mare, a Marina di Pietrasanta, insieme alla figlia Mariam, 2 anni, e ai genitori del calciatore, mamma Antje e papà Marcello. Ore spensierate, tra giochi sulla sabbia e coccole per la piccola, che tra pochi mesi diventerà sorella maggiore. https://www.instagram.com/p/BkF9KYugG4w/?taken-by=Cristinadepinofficial Il calciatore e la ...

Un weekend tra libri - arte e filosofia : arriva Veneziani. A Terranuova c'è Cristina D'Avena - a Civitella il Sarapino : Gli spettacoli, in programma al teatro Pietro Aretino, saranno tutti proposti in doppia replica alle 19.00 e alle 21.30, per offrire una più vasta scelta al pubblico e per permettere agli attori la ...

Cristina De Pin di nuovo incinta : «I sogni si avverano» : Secondo figlio in arrivo per Cristina De Pin e Riccardo Montolivo. Dopo Mariam, due anni appena compiuti, la coppia è pronta al bis. L’annuncio è arrivato via social, direttamente dalla futura mamma: «Il bello dei sogni è che a volte si avverano», ha scritto pubblicando la prima foto con il pancione. https://www.instagram.com/p/Bi7OqhYAceC/?taken-by=Cristinadepinofficial Nessuna indicazione sul sesso del nascituro. La voglia di fare il ...

Imbarazzo per Cristina e Benedetta Parodi. Il fratello Roberto? Quel monologo su donne e politici - cosa si spinge a dire : La tecnologia, i social, gli smartphone non hanno creato solo orde di giovani youtuber, blogger che si sentono tutte Chiara Ferragni o fenomeni come Rovazzi o Benji e Fede. Magari. Ha prodotto anche ...

Cristina PLEVANI / Dalla vittoria al Grande Fratello al periodo buio : "Farò l'opinionista dal divano di casa" : CRISTINA PLEVANI, intervistata dal settimanale DiPiù, parla del periodo difficile dopo la vittoria al Grande Fratello. Ma continua a seguire il programma...(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 12:04:00 GMT)