Aggredì cronista di Nemo | 6 anni per Roberto Spada

(Di lunedì 18 giugno 2018) Seidi reclusione pere Ruben Nelson Alvarez del Puerto. È questa la sentenza di primo grado nel processo che vede i due imputati accusati di aggressione ai ddel giornalista di, Daniele Piervincenzi e del cameraman Edoardo Anselmi a Ostia. Per entrambi gli imputati inoltre è stata riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso. L'aggressione era avvenuta lo scorso 7 novembre nel corso di un intervista per il programma di Rai Due.Dopo alcune domande da parte di Piervincenzi,decise di reagire in modo improvviso prendendo a testate ildie picchiando anche il suo cameraman. Piervincenzi aveva riportato tra le varie lesioni anche la rottura del setto nasale. La pena arrivata con la sentenza è stata leggermente ridotta rispetto alle richieste dell'accusa. Infatti il pm GiovMusarò aveva chiesto per i due imputati ottoe nove mesi. ...