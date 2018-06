Giappone | bilancia commerciale negativa a maggio

Sega Saturn torna sul mercato in Giappone - ma sotto forma di bilancia : Siete amanti del retro gaming e avete nostalgia del glorioso passato delle console Sega? Vi farà piacere sapere che l'iconico Sega Saturn sta per tornare sul mercato in Giappone, con tante nuove funzionalità che permetteranno al Saturn di misurare addirittura il vostro peso corporeo.Come riporta Kotaku il nuovo prodotto avrà inoltre una modalità specifica che misurerà le percentuali di grasso, massa muscolare e acqua del vostro organismo. ...