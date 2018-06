Salvini | ' Salvini | stiamo lavorando a piano Africa' E poi | Abbiamo finito di fare gli

Salvini : 'non facciamo più gli zerbini'. Ancora braccio di ferro con le Ong : Il Ministro dell'Interno afferma che il governo sta mantenendo le promesse difendendo i confini nazionali. Ringrazia il governo spagnolo, ma poi aggiunge: 'mi auguro che accolga altri 66mila migranti'.

Scritte anti-Salvini a Trento e Bolzano : ANSA, - ROMA, 17 GIU - Scritte contro Salvini sono comparse a Trento e a Bolzano. A Trento è successo in concomitanza con una manifestazione di attivisti locali contro le politiche migratorie del ...

Salvini : ‘Basta fare gli zerbini - fermeremo navi col riso asiatico’ Video|Può farlo? : La linea del ministro dell'Interno sull'immigrazione e il commercio: «Ci ascolteranno. Dubito che la Francia farà i nostri interessi, mentre la Germania sembra capire. No ai parmesan e alle mozzarille»

Ong tedesca a Salvini : «Fascista». E lui posta la foto di un volontario e risponde : «Rassicurante direi...» : Il ministro definito «fascista» in un tweet (poi rimosso) dalla ong Mission Lifeline contrattacca postando una foto di un volontario: «Ecco chi c'è su quelle navi. Rassicurante, direi»

Antonio Noto - il sondaggio che spedisce Matteo Salvini in paradiso : il 57% degli italiani è favorevole alla sua linea : A dare un'altra spintarella a Matteo Salvini verso il 'paradiso' politico ci pensa il sondaggista Antonio Noto , che su Il Giorno pubblica un'ultima, pesantissima, rilevazione. Si parla della linea ...

Perché né Salvini né Toninelli possono impedire alle ONG di continuare a salvare vite in mare : La conferma arriva in queste ore, nonostante la polemica con il governo italiano: dopo aver sbarcato i migranti a Valencia, la nave Aquarius della ONG SOS Mediterranèe farà nuovamente rotta verso le coste della Libia e continuerà nella sua attività di search and rescue, per prevenire altre morti in mare. E né Salvini, né Toninelli, possono impedire che ciò avvenga. Per fortuna.Continua a leggere

