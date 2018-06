Vaccini | il Tar dà ragione al Comune di Lovere | bimbo escluso dall' asilo

Vaccini - l’Iss : “Le coperture continueranno ad aumentare nel 2018” : “Un incoraggiante aumento di copertura vaccinale” è stato osservato a seguito del decreto legge e “l’effetto è probabilmente sottostimato in quanto la sua implementazione è iniziata solo nella seconda parte del 2017“. Le coperture, nonostante non manchi chi cerca di rendere difficile le procedure, continueranno ad aumentare per il recupero dei non vaccinati, il cammino nel 2018 potrebbe esser “più ...

Tutto sull’adolescenza : dai Vaccini fino ad acne - ansia e smartphone. Ecco i suggerimenti per affrontare le tappe della crescita : “Bambini piccoli-problemi piccoli, bambini grandi-problemi grandi”. L’adolescenza, come recita il proverbio, è uno dei momenti chiave della crescita: non solo di bambini e ragazzi, ma anche dei genitori che vivono in prima persona le diverse tappe dello sviluppo dei propri figli. E’ il tema affrontato nell’ultimo numero di ‘A Scuola di Salute’, il magazine digitale realizzato dall’Istituto Bambino Gesù per la Salute del Bambino e ...

Vaccini - Bonaccini : “Togliere l’obbligo? Pronti a confrontarci con il ministro della Salute” : “La ministra alla Salute Giulia Grillo dice che è a favore dei Vaccini ma contro l’obbligo. Se sei d’accordo che le vaccinazioni siano importanti, cioè che rispondono a un bisogno e contemporaneamente dici che sei contro l’obbligo, non rispondi sul perché, negli ultimi 10 anni, le vaccinazioni erano in costante calo e sono aumentate malattie scomparse dall’agenda, è evidente che racconti solo una parte del ...

Vaccini - Ricciardi (Iss) : solo il 15% dei sanitari protetto dall’influenza : “Un operatore sanitario su dieci sarebbe suscettibile al morbillo mentre solo il 15 per cento e’ vaccinato contro l’influenza“: lo ha dichiarato questa mattina al Policlinico Universitario Agostino Gemelli Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità, a margine dell’inaugurazione della XIV edizione del Master universitario “Sepsi in Chirurgia” promosso dall’Università ...