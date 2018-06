Uomini e Donne oggi | Alex vicino a Claudio Merangolo dopo Alessandro?

"Donne russe - non fate sesso con Uomini di colore" : "Ok fare sesso con gli stranieri durante i Mondiali. Ma attenzione. Un conto è se sono della vostra stessa razza, un altro se di razza diversa. I figli che potrebbero nascere dalla vostra relazione finirebbero per essere discriminati per il colore della loro pelle". Tamara Pletnyova, deputata del Parlamento russo e presidente della Commissione della Duma per la famiglia, in un'intervista alla radio Govorit Moskva ha rivolto un pubblico appello ...

Che fine ha fatto Giorgio Alfieri di Uomini e Donne : Romano classe 1980, Giorgio Alfieri è un ex calciatore e un ex tronista di Uomini e Donne. Sul trono della celebre trasmissione tv ha conosciuto Martina Luciani, mamma di sua figlia Asia. La loro storia, però, non è durata. Oggi lei aspetta un altro bambino dal nuovo compagno, mentre Alfieri – che vive a Riccione e che, alla voce professione, indica “redattore” – è stato per un paio d’anni legato a Federica ...

Uomini e Donne : Virginia Stablum smaschera Nicolò Brigante! : A poche settimane dalla scelta, Nicolò Brigante e Virgina Stablum si sono lasciati! La veronese svela un retroscena avvenuto subito dopo essere usciti da Uomini e Donne. Il botta e risposta al veleno tra i due protagonisti! Scopriamo come hanno infiammato il web con i loro commenti al vetriolo! Uomini e Donne: Nicolò Brigante e Virginia Stablum si sono lasciati! Lei racconta alcuni retroscena del loro rapporto, inediti! Nicolò Brigante e ...

Uomini e Donne - Lorenzo : messaggio in codice per Sara e Luigi? : Uomini e Donne, Sara e Luigi: Lorenzo Riccardi torna all’attacco? Uno strano messaggio Sara e Luigi non convincono più così tanto come alcune settimane fa. La coppia appena uscita da Uomini e Donne non si riesce a vedere molto spesso e questo sta facendo preoccupare gli innumerevoli fan. Sui social si è iniziato a parlare […] L'articolo Uomini e Donne, Lorenzo: messaggio in codice per Sara e Luigi? proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Virginia Stablum : "Nicolò Brigante? Storia mai cominciata" : Dopo l'annuncio ufficiale di Nicolò Brigante sui social, Virginia Stablum ha voluto far chiarezza, una volta per tutte, sui motivi che hanno spinto la coppia a dirsi addio a poche settimane dalla scelta ad Uomini e Donne. La giovane influncer non ha gradito l'atteggiamento dell'ex tronista che ha omesso alcune verità sulla loro frequentazione: Ciao ragazzi, ho visto che c’è un po’ di subbuglio nel web e quindi volevo fare un attimo di ...

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni/ Uomini e Donne : “Lo sceglierei altre mille volte!” e sui like di Lorenzo… : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, la prima intervista di coppia dopo Uomini e Donne: “Lo sceglierei altre mille volte!”, dichiara lei e poi parla dei like di Lorenzo Riccardi.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:37:00 GMT)

Uomini e Donne - Virginia Stablum attacca Nicolò Brigante : "E' sempre stato molto freddo e distaccato" : Dopo l'ufficializzazione della rottura, arriva un botta e risposta su Instagram tra l'ex tronista e l'ex corteggiatrice.

Giorgio Alfieri - appello alla De Filippi : 'Vita stravolta - Maria fammi ricominciare da Uomini e Donne' : 'Sono reduce da un periodo buio che non mi sarei mai aspettato di dover affrontare', a parlare Giorgio Alfieri , uno dei tronisti storici di ' Uomini e donne ', che durante la trasmissione ha ...

Uomini e Donne - Virginia Stablum attacca Nicolo Brigante : "E' sempre stato molto freddo e distaccato" : Dopo l'ufficializzazione della rottura, arriva un botta e risposta su Instagram tra l'ex tronista e l'ex corteggiatrice.

“Vita stravolta”. Uomini e Donne - ricordate Giorgio Alfieri? Ora fa un appello. Proprio a ‘lei’ : Ve lo ricordate Giorgio Alfieri, sì? È stato uno dei tronisti storici di Uomini e Donne, uno dei più famosi. Correva l’edizione 2006/2007 della nota trasmissione di Maria De Filippi quando Alfieri, ex calciatore che molti già conoscevano da ‘Campioni’, si è seduto sul trono. Cercava l’anima gemella e sembrava che l’avesse trovato in Martina Luciani, la corteggiatrice mora e romana che gli ha rubato il cuore. ...

Uomini e Donne/ Marika Prete tronista? La sorella di Alessia ha fatto il provino (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Lorenzo Riccardi sempre più vicino al trono, intanto tra Luigi e Sara sembra esserci aria di crisi...(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 10:09:00 GMT)

Uomini e donne - Tina Cipollari e Chicco Nalli di nuovo insieme : Malgrado il loro matrimonio sia finito, il bene tra Tina Cipollari e Chicco Nalli è rimasto. Sono stati loro stessi a dirlo in più occasioni, ma oltre alle parole ci sono anche i fatti a dimostrarlo. La coppia infatti è stata paparazzata di nuovo fianco a fianco. Nessun ritorno di fiamma all’orizzonte, ma è un evento speciale a riportarli uno accanto all’altra: i festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario di matrimonio del ...

Giorgio Alfieri e l'appello choc alla De Filippi : «Vita stravolta - Maria fammi ricominciare da Uomini e Donne» : ROMA - 'Sono reduce da un periodo buio che non mi sarei mai aspettato di dover affrontare', a parlare Giorgio Alfieri , uno dei tronisti storici di ' Uomini e donne ', che durante la trasmissione ha ...

Nicolò Brigante e Virginia Stablum si sono lasciati/ Uomini e Donne : nessuna “prima notte” d’amore… : Nicolò Brigante e Virginia Stablum si sono lasciati, Uomini e Donne: nessuna “prima notte” d’amore per loro, ecco i dettagli raccontati dall'ex fidanzata.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 09:27:00 GMT)