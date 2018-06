Jovanotti in tour negli stadi nel 2019? Le ultime indiscrezioni dopo i concerti di Padova

optimaitalia

: .@LorenzoJova in tour negli stadi nel 2019? Le ultime indiscrezioni dopo i concerti di Padova… - OptiMagazine : .@LorenzoJova in tour negli stadi nel 2019? Le ultime indiscrezioni dopo i concerti di Padova… - riccioale19 : RT @SpettacoliNEWS: @lorenzojova: #Affermativo è il nuovo singolo in rotazione da venerdì 15 giugno, presentato alla vigilia della 60° data… -

(Di giovedì 14 giugno 2018)innel? Queste sembrano essere le primeintorno al futuro dell'artista di Oh, vita!, con un nuovo singolo presto in radio. In questi ultimi giorni, Lorenzo Cherubini ha tenuto alcune date a, al termine delle quali ha rivelato di essere pronto per un ritorno sul palco, magari quello delloo della città veneta. I particolari sul futuro live di Lorenzonon sono ancora noti, con due date certe al Mediolanum Forum di Assago per il 3 e il 4 luglio prossimi, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Il viaggio di Oh, vita! è iniziato ben prima del rilascio del disco prodotto da Rick Rubin, che ha visto la luce nel dicembre del 2017. Contestualmente al rilascio dell'album, l'artista ha anche aperto un temporary shop nel quale ha riservato diverse sorprese ai fan che sono accorsi per ...