Beach Volley | World Tour 2018 Baden e Tangshan La giovane Italia in rosa punta al main

Beach Volley - Campionato Italiano 2018. Greta Cicolari ci riprova? Pronta la coppia con Sofia Arcaini : Greta Cicolari, dopo oltre un anno di inattività, annuncia il suo ritorno in campo sulla sabbia con apparizioni nel Campionato di Lega 4×4 con Scandicci e nel Campionato Italiano Fipav 2×2 assieme alla giovane compagna milanese Sofia Arcaini, classe ‘97. Assente nella lista d’ingresso della prima tappa giocata questo weekend a Lecce, la nuova e interessante coppia dovrebbe giocare la seconda tappa a Bibione per la quale, il noto ...

Beach Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Squadra giovane a caccia di conferme sulla sabbia di Tarragona : E’ una Squadra giovane ma con qualche ambizione quella che si presenta al via del torneo di Beach volley dei Giochi del Mediterraneo in programma dal 28 al 30 giugno. Due coppie femminili e una coppia maschile: è questo il contingente azzurro per Tarragona, del quale non faranno parte i vice campioni olimpici Lupo/Nicolai e la coppia che rappresenterà l’Italia agli Europei femminili Menegatti/Giombini. Marco Caminati Alice ...

BPER Banca Beach Volley Tour : si parte! Lido di Spina è pronta ad ospitare la prima tappa del circuito. Fastweb c’è! : L’estate del Beach Volley si illumina, l’attesa è finita. Torna per il terzo anno consecutivo il BPER Beach Volley Italia Tour, il circuito di tornei di livello B1 che toccherà ben cinque regioni italiane da qui a fine agosto. Il primo appuntamento è in programma nel week end in arrivo, il 16 e 17 giugno nello splendido scenario di Lido di Spina e la prima notizia è che Fastweb, azienda italiana di telecomunicazioni specializzata nella telefonia ...

Beach Volley – Campionato Italiano : Rossi-Caminati e Leonardi-Benazzi trionfano a Lecce : Beach Volley Campionato Italiano: a Lecce vincono Rossi-Caminati e Leonardi-Benazzi Avvio all’insegna delle emozioni per l’edizione 2018 del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley: sulle spiagge di Lecce-Marina di San Cataldo, dopo tre giorni di battaglie all’ultimo punto, si è conclusa con due combattutissime finali la prima tappa del circuito organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, che continuerà per tutta l’estate fino alle ...

Beach Volley - Campionato Italiano 2018 - San Cataldo. Romagna padrona in Puglia : la prima volta di Benazzi/Leonardi - la conferma di Rossi/Caminati : Romagna padrona sulla sabbia di San Cataldo. Benazzi/Leonardi nel torneo femminile e Rossi/Caminati in quello maschile conquistano il primo successo stagionale nel Campionato Italiano e la curiosità è che tre dei quattro atleti saliti sul primo gradino del podio a San Cataldo arrivano da Cesena, mentre la quarta (Giada Benazzi) è di Castelguelfo che è al confine tra Romagna ed Emilia ma che viene considerata romagnola dagli abitanti stessi della ...

Beach Volley - Youth Continental Cup 2018. ARGENTO ITALIA! Scampoli/Bertozzi chiudono al secondo posto il torneo di Baden : Ieri la qualificazione olimpica, oggi il podio. Non finiscono di stupire e di gioire Nicol Bertozzi e Claudia Scampoli che concludono al secondo posto l’avventura della Youth Continental Cup sulla sabbia di Baden (che la prossima settimana ospiterà un torneo 1 Stella del World Tour). Ad aggiudicarsi il successo la “solita” coppia russa, a conferma dello strapotere a livello giovanile di un movimen to inesauribile come quello ...

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto 2018 San Cataldo. Le finali : rivincita Ingrosso-Caminati/Rossi. Colombi/Breidenbach per il primo sigillo : Sulla spiaggia di San Cataldo si è giunti alle battute conclusive della prima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2018. Nel pomeriggio infatti, avranno luogo le finali che decreteranno i vincitori di questi 3 giorni di fuoco, che hanno aperto la stagione 2018. Nel maschile, la finale vedrà scontrarsi Ingrosso/Ingrosso e Caminati/Rossi, riproponendo così la gara di sabato mattina che aveva visto trionfare per 2-1 i due gemelli. Questi ultimi ...

Beach Volley : a Natong Traballi-Zuccarelli battute in finale da Josi-Lili : Natong , CINA, - Nel torneo World Tour 2 stelle di Nantong è arrivata una splendida medaglia d'Argento per le azzurre Agata Zuccarelli e Gaia Traballi , superate solo in finale dalle brasiliane Josi-...

Beach Volley - World Tour 2018 Nantong. Zuccarelli/Traballi : argento vivo! Trionfo brasiliano al tie break e qualche rimpianto azzurro in finale : Vince l’esperienza di Josemari Alves e Liliana Maestrini, in arte Josi/Lili nella finale del torneo 2 Stelle di Nantong ma Agata Zuccarelli e Gaia Traballi escono con grande slancio dal primo dei due tornei cinesi a 2 Stelle (il prossimo tra quattro giorni a Tangshan) e con un secondo posto di tutto rispetto, diciannovesimo podio nel World Tour della storia del Beach volley italiano. Josi/Lili vincono la finale del torneo cinese 2-1 ...

Beach Volley - World Tour 2018 Nantong. Zuccarelli/Traballi in FINALE! Contro Josi/Lili per scrivere un pezzo di storia : E’ finale a Nantong per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi. Nel torneo 2 Stelle sulla sabbia cinese le azzurre compiono l’ennesima impresa battendo in semifinale le giapponesi Kusano/Tane Nishibori (reduci da due podi, con una vittoria, nei tornei 1 Stella di marzo e aprile in Asia) e fra poco (8.45) risfideranno le brasiliane Josi/Lili (Contro cui venerdì avevano perso la finale del girone al tie break) con in palio la vittoria del ...

Beach Volley - Campionato Italiano : le prime coppie semifinaliste di Lecce : Sulle spiagge di Marina di San Cataldo si spno decide le prime coppie semifinaliste del Campionato Italiano assoluto di Beach Volley Entra nella fase decisiva la prima tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley a Lecce: sulle spiagge di Marina di San Cataldo si sono appena concluse le gare della prima giornata, che ha visto scendere in campo le coppie impegnate nei tabelloni principali, maschile e femminile. Già definite le prime due ...