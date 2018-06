Diritti serie A vanno a Sky e Perform

: Sky e Perform si sono aggiudicati i diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. Perform - nel dettaglio - è… - romeoagresti : Sky e Perform si sono aggiudicati i diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. Perform - nel dettaglio - è… - SkySport : #UltimOra Diritti tv #Micciché: Serie A assegnata a Sky e Perform Diritti validi per il triennio 2018-2021 #SkySport - GoalItalia : Serie A, diritti tv assegnati a Sky e Perform per 973 milioni complessivi: possibile accordo per evitare il doppio… -

Giornata campale in Lega per la questionetv dellaA per il triennio 2018-21. Tre le offerte arrivate ai 17 club (senza voto quelli retrocessi e neopromossi) di Sky,e Mediaset che non hanno però raggiunto la cifra totale di 1,1mld di euro fissata per i tre pacchetti. Si è passati, dunque, alla fase dei rilanci da cui Mediaset si è sfilata. L'annuncio del presidente Miccichè: "Pacchetti assegnati a Sky eper 973mln".E poi: "Riparte 90° minuto, maggiore elasticità su gol in chiaro".(Di mercoledì 13 giugno 2018)