' Asse' tra Roma-Vienna-Berlino contro l' immigrazione illegale | Ue divisa

Astronomia - da Gaia nuovi tAsselli straordinari della Via Lattea : Roma, 13 giu. , askanews, Ci ha regalato il più grande e dettagliato catalogo stellare della Via Lattea, avendo censito 1,7 miliardi di stelle con informazioni precise sulla loro posizione, la ...

Lega - fondi sospetti dal Lussemburgo : blitz Gdf a Bolzano/ Perquisizioni alla sede centrale della SparkAsse : Lega, fondi sospetti dal Lussemburgo: blitz Gdf a Bolzano. Ultime notizie: blitz alla sede centrale della Sparkasse, pubblici ministeri a caccia i 3 milioni di euro

Bolzano - perquisizioni alla sede centrale della SparkAsse : i pm cercano i soldi della Lega arrivati dal Lussemburgo : perquisizioni in mattinata alla sede centrale della Sparkasse di Bolzano. Si cercano tre milioni di euro che dal Lussemburgo sarebbero tornati in Italia, nel capoluogo del Trentino. Un movimento sospetto che una fiduciaria lussemburghese ha segnalato a Bankitalia che, a sua volta, l’ha segnalato ai magistrati genovesi. I pm Francesco Pinto e Paola Calleri vogliono capire se si tratti di una parte del tesoretto della Lega che i magistrati ...

MAssese - anche Ruggeri smentisce ma la cordata è un'altra e ci siamo : Massa - A conferma di quanto riferito dalla società Massese due giorni or sono, cioè che con la cordata di Alberto Ruggeri non c'è stata nessuna trattativa, ma solo una chiacchierata, arriva anche la ...

Forza Italia tiene al Sud : resta ancora il traino dell’Asse di centrodestra : a Nessuna traccia dell"Opa leghista su Forza Italia. Nel Centro-Sud il partito azzurro scaccia via spettri e timori della vigilia dimostrando una buona capacità di attrazione e di tenuta. C"è il successo di Catania dove l"europarlamentare azzurro Salvo Pogliese conquista la roccaforte di Enzo Bianco direttamente al primo turno con il 52% dei consensi.C"è il caso di Brindisi dove Roberto Cavalera - sostenuto da Forza Italia, Udc e Liste Civiche - ...

Alitalia - a maggio +7 - 6% ricavi da traffico pAsseggeri : Roma, 11 giu. , askanews, Crescono nel mese di maggio i ricavi da traffico passeggeri di Alitalia. La Compagnia ha registrato ricavi da traffico passeggeri in aumento del 7,6% rispetto al maggio 2017, ...

Salvini chiude i porti : «Aquarius attracchi a Malta». Conte duro : siamo soli - Europa Assente : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente alle autorità maltesi chiede di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo. La replica: non siamo competenti sul caso. Sulla vicenda interviene anche il premier Conte: «Si conferma l’ennesima indisponibilità di Malta, e dunque dell'Europa, a intervenire e a farsi carico dell'emergenza. Inviamo comunque motovedette con medici»...

MAsserano quad si scontra con un ciclista nei boschi

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Amministrative - "rischio' Centrodestra : 70% appoggia Asse Lega-M5s : Sondaggi Elezioni Amministrative Comunali 2018: ultime notizie e intenzioni di voto, 'rischio' Centrodestra con 70% elettori che appoggia Lega-M5s.

LAsseter travolto da #Metoo - addio a Disney e Pixar

Il talento in clAsse tra tute spaziali e blazer labirinto - Its premia tre studenti del Nordio : Le creazioni di tre giovani liceali premiate dal concorso della manifestazione di moda per le scuole

Il bilaterale a sorpresa conferma l’Asse tra Conte e Trump : “La Russia doveva essere al tavolo” : Alla fine il bilaterale più atteso, quantomeno per le sfumature di populismo della nuova narrazione politica globale, c’è stato. Un fuori programma, visto che lo staff del governo italiano aveva escluso la possibilità di un incontro a due. E invece, Donald Trump e Giuseppe Conte si vedono, si appartano per parlare, si lanciano apprezzamenti a vicen...

Trump invita Conte negli Usa G7 - colloquio privato in Canada Nasce l'Asse tra Stati Uniti e Italia : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente Usa Donald Trump, al termine della prima giornata del G7 in Canada, hanno avuto l'occasione di un colloquio privato. Nel corso dell'incontro, avvenuto quando in Italia era notte, secondo quanto riferiscono fonti della delegazione Italiana, Trump ha rivolto a Conte l'invito informale per un nuovo incontro alla Casa Bianca