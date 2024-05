Trump al Gran Premio di Miami Ma in Formula 1 non erano vietati i messaggi politici? Faz

(Di martedì 7 maggio 2024) Aldi, la1 ha realizzato uno spettacolo grottesco, con Donalda passeggiare tra i box. Eppure, isono sempre stati un problema per la Fia. Questo è il controsenso che mette in luce la “Faz” parlando della presenza dell’ex presidente americano nel paddock. “Domenica la1 ha aiutato l’ex presidente americano, che aveva urgente bisogno di soldi durante la campagna elettorale, a tenere una manifestazione gratuita davanti a centinaia di milioni di telespettatori in tutto il mondo. Ha corteggiato qualcuno che ha fatto prendere d’assalto il Campidoglio dai suoi sostenitori perché non gli piacevano i risultati elettorali e contro il quale pendono diversi procedimenti penali. ...

Donald Trump è d avanti a Joe Biden in molti dei sondaggi sulle presidenziali 2024. In termini di raccolta fondi , la situazione è però capovolta. Il candidato democratico ha concluso il mese di febbraio con 71 milioni di dollari sul conto principale ...

4.00 I migranti che arrivano negli Usa non sono di paesi come la Danimarca, la Svizzera o la Norvegia: "sono persone che arrivano dalle carceri , da posti incredibili e da paesi che sono un disastro". Così Trump nel corso della cena dei ...

A Verstappen va bene la presenza di Trump: "Allora non mi danno fastidio". - A Verstappen va bene la presenza di trump: "Allora non mi danno fastidio". - Donald trump era a Miami domenica per assistere al gran Premio. Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti ha attirato un gran numero di spettatori e Max Verstappen non ha avuto problemi. Alla dom ...

Donald Trump rischia il carcere per oltraggio al tribunale di New York - Donald trump rischia il carcere per oltraggio al tribunale di New York - Il 6 maggio il giudice del processo penale di Donald trump a New York ha avvertito l’ex presidente che rischia il carcere per le ripetute violazioni del divieto di attaccare verbalmente testimoni e gi ...

Aibe-Censis, Trump e Putin primi fattori d'instabilità Ue - Aibe-Censis, trump e Putin primi fattori d'instabilità Ue - La potenziale elezione di trump alla presidenza Usa e una possibile vittoria della Russia in Ucraina come principali fattori d'instabilità in Europa. Con appena il 29,8% di un panel di intervistati ch ...