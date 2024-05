Ha paura - rischia di perdere la maschera | Salvini infilza Vincenzo De Luca

(Di martedì 7 maggio 2024) "Dehaperché con l'autonomia perde lae se le cose non funzionano a Napoli o a Salerno non è colpa della sfortuna, dell'oroscopo o di, ma è colpa sua che non sa fare il suo lavoro. Se le cose oggi non funzionano a Napoli o a Caserta non è colpa di, ma di chi governa a Napoli o a Salerno da decenni. Il signor Desi metta l'anima in pace”: così il vicepremier Matteo, a margine della visita alle case Aler di via Salomone a Milano, in risposta al governatore della Campania Deche ha criticato la riforma dell'autonomia differenziata.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

La calciatrice dell'Arsenal Frida Maanum è improvvisamente collassa ta in campo durante la finale di Coppa di Lega inglese femminile contro il Chelsea: la norvegese è stata soccorsa in campo per dieci minuti e dopo è stata portata fuori in barella e ...

Cyberbullismo Svelato, in arrivo il primo convegno della rassegna ‘La Società della Paura: Vivere Costantemente in Guerra’ - Cyberbullismo Svelato, in arrivo il primo convegno della rassegna ‘La Società della paura: Vivere Costantemente in Guerra’ - Nell’ambito della rassegna ‘La Società della paura: Vivere Costantemente in Guerra’, sabato 11 maggio alle ore 18.30, si svolgerà il convegno denominato ...

Matteotti ucciso per mano fascista Portelli: "Dirlo fa ancora paura" - Matteotti ucciso per mano fascista Portelli: "Dirlo fa ancora paura" - Il comune di Roma ha chiesto al condominio in via Pisanelli, dove ha vissuto fino al 10 giugno 2024 Giacomo Matteotti, di poter mettere una targa ...

'Lando Butler': show di Jimmy a Miami per la vittoria di Norris. VIDEO - 'Lando Butler': show di Jimmy a Miami per la vittoria di Norris. VIDEO - Lungo tutto il weekend della Formula 1 a Miami Jimmy Butler è stato ospite della McLaren del suo amico Lando Norris, a cui ha portato fortuna per la sua prima vittoria in carriera. Nel corso del fine ...