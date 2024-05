Real - Ancelotti | 'Filosofia di gioco? Adattarsi ai giocatori Addio al Bayern? Quando non c'è fiducia dalla società'

Madrid coach Ancelotti 'confident' of reaching Champions League final - Madrid coach ancelotti 'confident' of reaching Champions League final - real Madrid coach Carlo ancelotti said he was confident his side could overcome Bayern Munich on Wednesday to reach the Champions League final.

Ancelotti insists Bellingham 'respects' Kane after penalty fiasco - ancelotti insists Bellingham 'respects' Kane after penalty fiasco - real Madrid coach Carlo ancelotti says Jude Bellingham did nothing wrong when trying to disrupt Harry Kane’s penalty preparations as the Spanish champions drew 2-2 with Bayern Munich in Germany. Kane ...

Il Real Madrid riceverà la Coppa di campione di Spagna al centro sportivo: tutto a porte chiuse - Il real Madrid riceverà la Coppa di campione di Spagna al centro sportivo: tutto a porte chiuse - La Liga aveva deciso di consegnare il trofeo al real sabato 11 maggio, quando la squadra di ancelotti era impegnata a giocare fuori casa contro il Granada. L'idea però di esultare sotto gli occhi dei ...