Milano Food Week - gli aperitivi e i party Il Just-Me tra le location gettonate fino al 9 maggio

(Di martedì 7 maggio 2024) Lasi arricchisce di eventi e appuntamenti imperdibili. Non solo con il cibo, ma anche con la musica. Preso d’assalto il-Me dal 6 al 9. I dettagli La voglia di aperitivo e grande musica trova la sua dimensione ideale alME,dal fascino cosmopolita e chic che porta alla scoperta di nuove emozioni, in un ambiente sofisticato ed elegante. Qui, nel summer garden, circondati dal fascino maestoso delle querce secolari di Parco Sempione, la convivialità trasporta nella magia di una notte danzante sotto le stelle, allietata dalla musica travolgente di artisti internazionali,alle prime luci dell’alba. Dal 6, con laMEil ...

Trattoria del Ciumbia, che delusione! Recensione del locale di cui Milano non ha bisogno - Trattoria del Ciumbia, che delusione! Recensione del locale di cui milano non ha bisogno - Il locale aperto a Brera da Del Vecchio junior è una totale delusione. Cibo milanese realizzato senza emozioni, prezzi alti e tanto design per far felici i turisti ...

A BRERA È PRIMAVERA – IL NUOVO FESTIVAL A MILANO - A BRERA È PRIMAVERA – IL NUOVO FESTIVAL A milano - Dal 10 al 12 maggio, un palinsesto di musica, stand-up comedy e recitazione prende vita nello storico quartiere di Brera e fa fiorire giovani di talento milano, 5 aprile 2024 ... Good Save the food e ...

Come si diventa fotografi: a Milano una scuola di fotografia d’eccellenza - Come si diventa fotografi: a milano una scuola di fotografia d’eccellenza - Attraverso un percorso di specializzazione biennale orientato alla pratica, gli studenti possono acquisire le competenze necessarie per costruire una solida ...