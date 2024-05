Diventare genitori con una malattia genetica

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 7 maggio 2024) L’infertilità è una sfida sempre più diffusa a livello globale, che coinvolge circa il 17,5% della popolazione adulta, ossia una persona su 6. In Italia, la situazione non è molto diversa, con circa il 15% delle coppie che si trovano ad affrontare questa difficoltà. Gli esperti mettono in guardia sulle tendenze attuali: sempre più coppie