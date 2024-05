Daniele Scardina torna a parlare | Mi ha aiutato Dio

(Di martedì 7 maggio 2024) Le parole del pugile a Sport Mediaset A febbraio 2023 la vita diè inevitabilmente cambia. Un malore improvviso l’ha costretto a mesi di ricovero e al coma. Ora sta meglio, è in fase di ripresa e ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sport Mediaset.dice: “Senza Dio sarei morto. Devo ringraziare tutti coloro che mi stanno vicino in questo percorso che sto affrontando.È stato molto bello ed emozionantere a casa e poter trascorrere il Natale con la mia famiglia”. Dopo oltre 10 mesi è infattito a casa e sta affrontando il percorso di riabilitazione. “Come passo le mie giornate? Mi sveglio la mattina, faccio colazione e mi alleno facendo fisioterapia. Poi riposo, pranzo, poi mi alleno di nuovo. Vorreire a camminare e muovermi come prima e ...

