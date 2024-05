Vannacci | I gay non sono normali - Zan | Lo diceva pure Hitler Acceso scontro in tv

(Di martedì 7 maggio 2024) «Anche il National Health Service (Ministero della Sanità) britannico sostiene che il sesso sia una questione biologica e non di percezione! Finalmente prevale il buon senso sull'ideologia di genere! Chissà come rosica Zan, che oltre alla puntata di ieri sera deve incassare anche questa notizia!». Lo scrive su Facebook Roberto, candidato con la Lega alle Europee, all’indomani dell’...

Seconda edizione dell'Oscar del Libro, a Conversano con giornalisti, personaggi di spicco della cultura e scrittori di fama nazionale - Seconda edizione dell'Oscar del Libro, a Conversano con giornalisti, personaggi di spicco della cultura e scrittori di fama nazionale - Mancano pochissimi giorni a quello che sarà uno degli eventi culturali e letterari itineranti più importanti della Puglia e che vedrà protagonista come prima tappa la città di Conversano. Apre, quindi ...

Vannacci a Zan: «Lei come omosessuale non rappresenta la normalità». Lo scontro in tv scatena la polemica - vannacci a Zan: «Lei come omosessuale non rappresenta la normalità». Lo scontro in tv scatena la polemica - «Per vannacci le persone omosessuali non sono normali - sono le parole dell'onorevole - Ha dichiarato che se avesse un figlio gay lo reindirizzerebbe all'eterosessualità. É come se mio padre, che ...

Full-up all'hotel Esplanade per Roberto Vannacci, il generale più amato dagli italiani - Full-up all'hotel Esplanade per Roberto vannacci, il generale più amato dagli italiani - C’era grande attesa a Viareggio per la presentazione del nuovo libro del Generale vannacci dal titolo “Il Coraggio vince”. La location è stata la stessa, ovvero l’hotel Esplanade che già lo aveva acco ...