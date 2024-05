Sequestro di persona e lesioni - due arresti della polizia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e il Commissariato di Afragola hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Napoli – Ufficio G.I.P. a carico di due persone, ritenute gravemente indiziate dei reati di estorsione, detenzione e porto di armi (anche da guerra), sequestro di persona e rapina, tutti aggravati dal metodo mafioso. In particolare, i fatti sarebbero avvenuti ad Afragola e Somma Vesuviana con modalità brutali ed aggressioni in danno della vittima, che veniva anche sequestrata per oltre un'ora e percossa.