Cagliari - trovati morti a 100 metri di profondità due sub dispersi a Villasimius

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – Erano a pochidal relitto che erano andati a esplorare, ma non sono mai tornati in superficie. Un robot della Marina ha trovato i corpi dei sub Stefano Bianchelli e Mario Perniciano,da domenica nelle acque di. Il macchinario subacqueo li ha rintracciati a una ventina didal relitto

