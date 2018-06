MotoGP | GP Catalogna 2018 | Valentino Rossi | il pragmatismo non basta più Ora serve un

MotoGP - GP Catalogna 2018 : i precedenti di Andrea Dovizioso a Barcellona. Il trionfo nel 2017 il ricordo più dolce : Dopo le emozioni del GP d’Italia, al Mugello, il Circus del Motomondiale e della MotoGP fa rotta verso la Spagna, in Catalogna, per il settimo round iridato. Sul circuito del Montmeló ci si aspetta molto dalla Ducati. La Rossa, reduce dalla doppietta sull’asfalto toscano, vuol riconfermarsi anche lungo il nastro d’asfalto catalano. In particolare le attenzioni sono per Andrea Dovizioso. Il forlivese, secondo alle spalle del ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Jorge Lorenzo e Ducati separati in casa. Una minaccia interna per Andrea Dovizioso? : Il Motomondiale torna in Spagna per il GP di Catalogna. Barcellona sarà una tappa cruciale: Marc Marquez è reduce dallo zero del Mugello che ha riaperto la corsa per il titolo, che sembrava già nelle mani dello spagnolo. Ma la prossima gara sarà speciale anche per un altro pilota iberico, Jorge Lorenzo. Barcellona, infatti, sarà il primo appuntamento che il maiorchino correrà da “separato in casa” con la Ducati. Le speculazioni sul ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : i precedenti di Valentino Rossi a Barcellona. Il magico duello con Lorenzo ed il successo ‘triste’ di due anni fa : Il Circus delle due ruote si prepara per il weekend catalano di Barcellona, settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, ancora con le emozioni forti del Mugello: la doppietta Ducati con Jorge Lorenzo (1°) ed Andrea Dovizioso (2°), il podio di Valentino Rossi e la caduta di Marc Marquez, che riapre i giochi del campionato. Dal 15 al 17 giugno si ricomincia: 4.7 km di asfalto rovente tutti da vivere con i centauri più veloci del mondo ed i tifosi ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Mondiale nelle mani di Marquez - ma classifica accorciata. Tutto ancora in gioco : Dopo il sorprendente Gran Premio del Mugello e l’ancor più sorprendente settimana di mercato piloti, il Mondiale MotoGP 2018 è pronto per il secondo dei quattro appuntamenti in terra spagnola, più precisamente al Montmelò di Barcellona per il Gran Premio di Catalogna. Una gara che, dopo quanto successo nello scorso weekend, assume un valore ulteriore, con una classifica generale che, improvvisamente, si è riaperta, dopo che Marc Marquez ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Barcellona : GP Catalogna 2018: programma, orari e tv La programmazione di SKY Sport MGP/HD Venerdi 15 giugno ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta ore 10.

MotoGP - GP Catalogna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Barcellona : In questo weekend il Circus del Motomondiale tornerà protagonista, in uno degli appuntamenti classici della stagione. Sul circuito di Barcellona (Spagna), andrà in scena settimo round stagionale e la sfida sarà infuocata nella classe regina. Marc Marquez sarà, come al solito, il riferimento e le Ducati e le Yamaha cercheranno di mettergli il bastone tra le ruote. Andrea Dovizioso, trionfante l’anno scorso sulla pista catalana, vorrà ...