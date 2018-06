Caos Juventus | il club bianconero può diventare una polveriera | rivoluzione sul mercato

calcioweb.eu

: Juventus-Napoli, caos in Under 15 per un coro: dura presa di posizione dei bianconeri… - MondoPalermo : Juventus-Napoli, caos in Under 15 per un coro: dura presa di posizione dei bianconeri… - Mediagol : #Juventus-#Napoli, caos in Under 15 per un coro: dura presa di posizione dei bianconeri... - Mediagol : Prima Pagina, Tuttosport: 'Trattano! Diritti tv, caos abbonamenti. Donne fantastiche, Italia ai #Mondiali. Ceck, fi… -

(Di martedì 12 giugno 2018) La scelta di confermare Massimiliano Allegri sulla panchina dellarischia di costare cara al. L’ultima stagione si è conclusa con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia ma non può essere considerata ugualmente entusiasmante, pesa infatti il percorso in Champions League e l’eliminazione contro il Real Madrid (poi vincitore della competizione), i bianconeri avevano tutte le possibilità di conquistare il Triplete e solo alcune scelte discutibili dell’allenatore non hanno permesso di arrivare in fondo anche in campo europeo. LaPresse Il percorso di Massimiliano Allegri allaera giunto al termine, forse già dopo la finale di Cardiff di due stagioni fa mentre la dirigenza ha deciso di continuare un progetto che è stato vincente solo in Italia ma che adesso rischia seriamente di interrompersi. Sì perchè la situazione non è delle più ...