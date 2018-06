Aquarius | Salvini | “Grazie all’Italia in Europa si cambia”

Aquarius - Macron contro Salvini : 'Italia cinica e irresponsabile'. Anche Madrid attacca. Palazzo Chigi : no a lezioni ipocrite : Italia sotto attacco degli altri paesi europei dopo lo stop alla nave Aquarius con a bordo 629 persone. I migranti intanto raggiungeranno Valencia, dopo l'offerta del governo spagnolo, ma a bordo di ...

Aquarius - Macron contro Salvini : «Italia cinica e irresponsabile». Anche Madrid attacca. Palazzo Chigi : no a lezioni ipocrite : Italia sotto attacco degli altri paesi europei dopo lo stop alla nave Aquarius con a bordo 629 persone. I migranti intanto raggiungeranno Valencia, dopo l'offerta del governo spagnolo,...

Aquarius - Macron contro Salvini : «Italia cinica e irresponsabile». Anche Madrid attacca. Palazzo Chigi : no a lezioni ipocrite : Italia sotto attacco degli altri paesi europei dopo lo stop alla nave Aquarius con a bordo 629 persone. I migranti intanto raggiungeranno Valencia, dopo l'offerta del governo spagnolo,...

Aquarius - Salvini riferisce al Senato mercoledì. Marcucci (Pd) : “Avevamo chiesto che riferisse il presidente Conte” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini riferirà domani alle 11,15 in Senato sulla vicenda della nave Aquarius. L’informativa è stata chiesta dal capogruppo del Pd Andrea Marcucci ed è stata accolta dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. “Abbiamo chiesto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – dice Marcucci – in realtà verrà il ministro dell’ Interno Matteo Salvini questo ci dice molto su chi ...

Socci "contro" Ferrara su Aquarius. Il tweet per difendere Salvini : La formazione guidata dall' enfant prodige della politica francese, proprio durante queste ore, ha parlato di politica 'nauseante' in relazione a quanto messo in campo da Salvini &Co. Sempre la ...

Aquarius - Rossana Casale contro Salvini : «Mettete i suoi figli sulla nave» : Tra i detrattori del neo Ministro dell'Interno anche Rossana Casale, che ha sferrato un ferocissimo attacco nei confronti del leader del Carroccio e della sua politica sfrontata. Sui social la ...

I cattolici pro immigrazione contestano Salvini per l'Aquarius : Il cardinale Montenegro, che è l'arcivescovo di Agrigento, è stato ancor più diretto, se possibile, parlando di 'sconfitta della politica'. 'L'Europa - ha affermato il porporato italiano - deve ...

Aquarius - padre Zanotelli : 'Come possono i cristiani votare per un razzista come Salvini?' : L'ira di padre Alex Zanotelli, il padre comboniano terzomondista su Salvini e il caso Aquarius. E anche su certi modi di professarsi cristiani. 'Io sono veramente arrabbiato per questo trattamento dei ...

Aquarius - l'Europa contro l'Italia : per i francesi è 'vomitevole' - Madrid pensa alla denuncia - Salvini : 'Grazie a noi in Europa si cambia' : Cinquecento dei 629 migranti soccorsi in mare dalla nave Aquarius, bloccata al largo a seguito del braccio di ferro tra Italia e Malta , saranno trasbordati su due navi italiane e condotti in Spagna. "...

Aquarius - Salvini : 'Grazie all'Italia in Europa si cambia' : "Grazie all'Italia finalmente in Europa si cambia": lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, replicando alle accuse mosse al governo italiano da parte di istituzioni e Paesi ...

Aquarius - Librandi (Pd) : “Salvini? Un incapace che fa guerra alle Ong e ha un ministro che fa paura come Savona” : “In questo momento c’è un attacco ai migranti da parte di questo ministro dell’Interno incapace, che è Salvini. Vuole combattere le Ong e poi mette nel governo uno che fa parte della grande finanza e che mi fa paura solo a pensare. Parlo di un certo ministro Paolo Savona”. Così a Coffee Break (La7) si pronuncia sul caso Aquarius il deputato del Pd, Gianfranco Librandi, il quale loda l’operato del precedente titolare del Viminale: “Gli immigrati ...

Aquarius - Morani (Pd) : “Salvini incapace - il suo è atto di bullismo politico. E la foto con #chiudiamoiporti è ridicola” : “Quello di Matteo Salvini è stato un atto di bullismo politico. La verità è che è un ministro incapace. E la sua foto a braccia conserte è ridicola”. A dirlo è la deputata del Partito democratico, Alessia Morani, ospite a L’aria che tira, in onda su La7, a parlare del caso Aquarius insieme alla senatrice della Lega, Lucia Borgonzoni. L'articolo Aquarius, Morani (Pd): “Salvini incapace, il suo è atto di bullismo politico. ...

Aquarius : se io fossi Papa - scomunicherei Matteo Salvini : Finita la civiltà occidentale, è iniziata l’inciviltà di Salvini Matteo, segretario della Lega non più secessionista ma a vocazione planetaria, (vice)Presidente del Consiglio dei ministri in atto e cattolico «coerente» (l’ha detto lui medesimo in persona!), in risposta al cardinal Gianfranco Ravasi che twittava il Vangelo di Matteo al capitolo 25,43: «Ero straniero e non mi avete accolto». La motivazione della coerenza cristiana di Matteo ...

"Da Salvini politiche vomitevoli". Ma anche Macron nega lo sbarco ai migranti dell'Aquarius : Parigi ha già bloccato i buoni propositi della Corsica. Il presidente del consiglio esecutivo dell'isola francese, Gille Simeoni, infatti, ha dichiarato di essere disponbile ad accogliere la Aquarius durante un'intervista rilasciata a Libération."Di fronte all'urgenza il consiglio esecutivo di Corsica propone a Sos Mediterranee d'accogliere l'Aquarius in un porto corso", ha detto Simeoni. La sua proposta, però, stona con la volontà delle ...