G7 Canada | l’Ue sulla Russia | “Ritorno nel G8 solo dopo progressi su Ucraina” Conte

(Di sabato 9 giugno 2018) Alla fine della prima giornata di lavori del G7 del, nella notte italiana, il presidente del Consiglio Giuseppeha sottoscritto la posizione comune dell’Unione europea. Secondo cui lapotrà rientrare nel consesso delle grandi potenzeaver fatto “sostanziali in relazione al problema ucraino”. Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno sottolineato l’unanimità dei membri europei del gruppo.dunque ha evitato di rompere il fronte unitario del Vecchio Continente (presente al mini summit anche la premier britannica Theresa May) ma ha ribadito che l’Italia chiede di tenere una linea di apertura. L’Eliseo ha fatto sapere che è stata evocata la “possibilità di stabilire un nuovo dialogo“, una concessione a Roma secondo i consiglieri del presidente Macron. Palazzo Chigi in nottata ha quindi precisato che quella del ...