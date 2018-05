Monica Bellucci e le rughe | ' ' sono le nostre cicatrici' ' Risposta ' ' furba' ' o sincera?

Vincent Cassel - l'ex marito di Monica Bellucci si risposa : la sua compagna ha 31 anni meno di lui : Cosa ci piace fare insieme? Ci sono cose che non posso rivelare, e poi lo sport, soprattutto surf e nuoto'. Vincent Cassel è stato sposato con Monica Bellucci per 14 anni e dall'attrice umbra ha ...

