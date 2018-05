Playoff NBA 2018 : LeBron James porta Cleveland alle Finals. Boston sconfitta in gara-7 : I “LeBron James Cavaliers” si qualificano per le Finals NBA. Non è un errore, perchè ancora una volta al posto di Cleveland si può mettere il nome del n°23, autore di un’altra prestazione leggendaria nella gara-7 della finale della Eastern Conference. Nel match da tutto o niente per eccellenza, Boston cede 87-79 contro i Cavs, perdendo l’imbattibilità casalinga nei Playoff proprio nella partita più importante della ...

Nba - LeBron porta Cleveland in finale : ANSA, - BOSTON , USA, , 28 MAG - LeBron James trascina Cleveland alle Finals della Nba: con 35 punti del loro n.23, i Cavaliers vincono gara-7 della Eastern Conference in casa dei Boston Celtics per ...

LeBron James show - Cleveland porta Boston a gara 7 : LeBron James grande protagonista di gara 6 della finale di Eastern Conference Nba tra i Cleveland Cavaliers e i Boston Celtics. Il 'Presceltò si esalta davanti al pubblico della Quicken Loans Arena ...

Playoff NBA 2018 : LeBron James stellare - i Cavaliers si portano in parità nella serie contro i Celtics : Lebron James azzanna Boston e riporta in parità la finale della Western Conference. La prestazione stellare del “Prescelto” infiamma la Qicken Loans Arena in gara-4 della sfida contro i Boston Celtics, annichiliti dal primo quarto spettacolare dei Cleveland Cavaliers, letteralmente dominanti nei 12 minuti iniziali. I Celtics sbattono costantemente contro il ferro e Jaylen Brown tira con 1/8 nella prima frazione, mentre ai Cavs riesce tutto e ...

Playoff NBA 2018 : LeBron James non basta a Cleveland - Boston porta la serie sul 2-0! : I Boston Celtics confermano il fattore campo. Dopo le prime due partite della serie della finale della Eastern Conferen la squadra del Massachusetts è avanti con il punteggio di 2-0 sui Cleveland Cavaliers, cui non è bastato un super LeBron James per pareggiare i conti: gara-2, che si è disputata questa notte del TD Garden di Boston, è terminata con il punteggio di 107-94 in favore dei padroni di casa. Nel primo quarto la partita sembra mettersi ...