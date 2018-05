Il colore dei denti può influenzare il comportamento

Sanità : il colore dell’abito “spia” dei chili di troppo : Si dice che l’abito non faccia il monaco, e che il nero sia il colore più gettonato per nascondere i chili di troppo. Ebbene, una nuova ricerca scientifica suggerisce che la scelta del colore del capo di abbigliamento possa svelare il peso di un individuo. Ma chi si trova a fare i conti con un eccesso di peso non sempre opta per il nero. I risultati, presentati al Congresso europeo sull’obesità a Vienna, rivelano infatti che i ...

Hockey su pista - Finale Playoff 2018 : il Lodi batte 2-1 il Forte dei Marmi ed ora ha tre match point per il tricolore : Il Lodi allunga contro il Forte dei Marmi ed ora vede lo scudetto. I detentori del titolo volano sul 2-0 nella Finale dei Playoff scudetto 2018 di Hockey su pista grazie al successo in gara-2 contro gli storici rivali, nella terza replica dell’ultimo atto che ormai caratterizza la Serie A1. Memori del blitz a Forte dei Marmi, i lombardi prendono subito le redini della partita nelle battute iniziali del match e al 12′ approfittano di ...

Lapo Elkann - altra Ferrari distrutta. Come l’ha ridotta. Dopo le polemiche per multe varie e insulti per il colore militare di uno dei suoi bolidi - il rampollo di casa Agnelli aveva deciso di sfoggiare un modello tutto nuovo. Ma è durato poco… : Rieccoci a parlare di Lapo Elkann. Che ha fatto stavolta? Già, perché purtroppo quando ci si ritrova a dare notizie del rampollo di casa Agnelli, ormai si sa già che se ne leggeranno delle belle (si fa per dire). Il rapporto di Lapo con le sue auto, Come è noto, è molto particolare. Di multe per parcheggi assurdi ne ha prese tante, così Come di insulti per aver fatto una Ferrari tutta mimetizzata Come una vettura militare. Stavolta, però, ...

Scoperti oltre 120 geni che danno vita al colore dei capelli : Una ricerca pubblicata su Nature Genetics rivela che il olore dei capelli dipende da circa 120 geni chiamati "geni parrucchieri". Ecco quali.

Scoperti 100 geni del colore dei capelli : i biondi spiazzano gli scienziati : ‘Fotografati’ oltre 100 geni associati a diversi colori di capelli. A descriverli è un articolo pubblicato online su ‘Nature Genetics’ dal team di Manfred Kayser dell’Erasmus Mc University Medical Center di Rotterdam e dai colleghi britannici del King’s College di Londra. Questi risultati evidenziano le radici genetiche della pigmentazione dei capelli umani e potrebbero aiutare gli esperti forensi, consentendo ...

Scoperti 124 'geni parrucchieri' - decidono il colore dei capelli. I biondi mandano in tilt gli scienziati : La scoperta è di quelle che fanno il giro del mondo in un battibaleno, anche perché riguarda tutti. I 'geni parrucchieri' sono stati fotografati e associati a vari colori della capigliatura. ...

Preso in giro dai bulli per il colore dei capelli - 12enne tenta il suicidio per due volte in un mese : Oggi Brian sta meglio, ma ha deciso di raccontare a tutto il mondo la sua storia, per cercare di aiutare chi si trova nelle sue stesse condizioni e per sensibilizzare l'opinione pubblica sul sempre ...