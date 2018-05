Roland Garros 2018 : la 18esima presenza a Parigi di Francesca Schiavone. La Leonessa continua a ruggire : Una delle protagoniste della prima giornata del Roland Garros sarà Francesca Schiavone. A 37 anni, la Leonessa sarà ancora una volta presente allo Slam Parigino, per la 18esima volta consecutiva, da quando nel 2001 la milanese si fece vedere per la prima volta sui campi francesi raggiungendo i quarti di finale, quando la sua corsa fu arrestata da Martina Hingis. Tanto tempo è passato da allora e nel frattempo Francesca quel torneo che così tanto ...

Roland Garros 2018 - prima giornata (27 maggio) : programma - orari e tv. Scendono in campo Errani - Schiavone e Berrettini : Oggi, domenica 27 maggio, si comincerà a fare sul serio sulla terra rossa di Parigi per l’edizione 2018 del Roland Garros. Tre gli italiani subito in campo: la Leonessa Francesca Schiavone, Sara Errani ed il giovane Matteo Berrettini. La vincitrice dello Slam francese nel 2010 scenderà in campo nel terzo incontro del campo n.3 contro la slovacca Viktoria Kuzmova, numero 84 del ranking. Per la lombarda un match non facile, contro una giovane ...

Roland Garros - Bolelli ripescato : al primo turno sfiderà Nadal : Al primo turno Bolelli sfiderà il numero 1 del mondo e 10 volte vincitore a Parigi, lo spagnolo Rafael Nadal.

Tennis - gli ultimi tornei prima del Roland Garros vanno ad Anastasia Pavlyuchenkova e Johanna Larsson : vanno alla russa Anastasia Pavlyuchenkova ed alla svedese Johanna Larsson gli ultimi due tornei prima del Roland Garros: la prima si impone nel WTA International di Strasburgo, in Francia, mentre la seconda trionfa nel torneo di eguale categoria di Norimberga, in Germania. Sulla terra battuta transalpina la russa vince al termine di un’autentica battaglia sportiva contro la slovacca Dominika Cibulkova, che si arrende dopo qualcosa come tre ...

Roland Garros 2018 : Simone Bolelli affronterà Rafael Nadal nel primo turno da lucky loser. Forfait di Dolgopolov : Simone Bolelli si unisce alla truppa italiana nel tabellone principale del Roland Garros 2018, che prenderà il via domani. L’emiliano, sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni dal colombiano Santiago Giraldo (n.312 ATP), con il punteggio di 6-0 6-2, è stato ripescato nel main draw da lucky loser per il Forfait dell’ultimo momento dell’ucraino Alexandr Dolgopolov (n.58 del mondo). Pertanto, spetterà ...

Come vedere il Roland Garros 2018 in diretta streaming : ... una volta terminato il caricamento, cercare Eurosport 1 ed Eurosport 2 nel pacchetto "Sport" e scegliere il canale che trasmette la partita da seguire. Discorso analogo per Premium Play. Per vedere ...

Roland Garros 2018 - dove vedere il torneo in TV e in streaming : Al via da domenica 27 maggio il secondo open stagionale di tennis sulla terra rossa di Parigi L'articolo Roland Garros 2018, dove vedere il torneo in TV e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roland Garros - niente mine vaganti per super Nadal : La mano di Gabriella Papadakis , in coppia con Guillaume Cizeron - a sua volta chiamato a posizionare le teste di serie nel draw in rosa del Roland Garros - tre volte campionessa del mondo di ...

Ostapenko : 'Roland Garros? Tanta pressione - ma sarò pronta' : PARIGI - ' Le persone si aspettano sempre qualcosa di più da te, c'è una maggior attenzione, anche da parte degli avversari '. È pronta a difendere il titolo conquistato sulla terra di Parigi, Jelena ...

Roland Garros - ecco i tabelloni : Nadal ha la strada libera per la finale : La mano di Gabriella Papadakis, in coppia con Guillaume Cizeron - a sua volta chiamato a posizionare le teste di serie nel draw in rosa del Roland Garros - tre volte campionessa del mondo di ...