Parma in festa tra le lacrime | il commovente annuncio di Lucarelli ai suoi tifosi

Festa Parma - Lucarelli annuncia l’addio : lacrime per il ‘Capitano’ [FOTO] : Festa Parma – Il Parma festeggia la Tardini la promozione in Serie A, una cavalcata incredibile e partita dalla Serie D. Il simbolo è stato il difensore Alessandro Lucarelli, ecco l’annuncio dell’addio da parte del capitano: “Ho preso in mano molte volte un microfono, l’ho fatto anche in un’aula di tribunale ma questo campo è il posto migliore per farlo. Prima di cominciare, dico grazie. Ai compagni, che ci ...

Serie B - il Parma fa festa e torna in Serie A. Harakiri Frosinone : Tempo di verdetti in Serie B visto che questa sera si è giocata la 42esima e ultima giornata di campionato. Il Frosinone di Longo fa Harakiri contro il Foggia, che non aveva più niente da chiedere al proprio campionato, e si fa pareggiare all'89' da Floriano che gela i ciociari che si dovranno giocare la Serie A attraverso i playoff. Il Parma di D'Aversa fa dunque festa, vince per 2-0 in casa dello Spezia graziea Ceravolo e Ciciretti, e torna in ...

DIRETTA / Parma Frosinone (risultato live 1-0) streaming video e tv : Di Gaudio! Tardini in festa : DIRETTA Parma Frosinone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big-match di Serie B al Tardini, 34^ giornata (oggi 7 aprile)(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:21:00 GMT)