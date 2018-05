' Lo spaccio del bestione trionfante' o lo Stato et | n | ico secondo Toninelli

Reggio Emilia - maestra delle elementari accusata di spaccio : Tradita dal servizio postale : La donna ha inviato un pacco contenente droga ad un destinatario residente in Lombardia, ma, per un banale errore postale, la consegna è arrivata a un'altra persona. Da qui sono scattati i controlli delle Forze dell'ordine, che hanno trovato in casa dell'insegnante hashish e, soprattutto, la ricevuta del modulo di spedizione.Continua a leggere

spaccio di cocaina nel "salotto" della città - 11 arresti. Consegne a domicilio per ballerini e un’avvocatessa : Palermo, blitz della squadra mobile a Ballarò. Chiamate giorno e notte al “call center” della droga

L'ortofrutta dello spaccio. I carabinieri arrestano cinque persone. Droga dalla Spagna : L'intervista al Colonnello dei carabinieri Antonio Sergi: Video Management , Video Hosting , Video Streaming , Video Platform

Roma - maxi blitz del primo maggio : arresti per spaccio - ricettazione e furto : spaccio di stupefacenti, furto e scippo: sono queste le principali accuse che pendono su 30 persone, in gran parte straniere, arrestate ieri dai carabinieri di Roma in occasione di una maxi retata di controlli per il primo maggio.I militari dell'Arma hanno scatenato diversi blitz sia nelle zone circostanti piazza San Giovanni, storica sede del "concertone", sia negli aeroporti e nelle principali stazioni ferroviarie della Città Eterna, ma anche ...

Bari - agenti e pattuglie in piazza Umberto : controlli antidroga nei luoghi dello spaccio : piazza Umberto passata al setaccio. Questo pomeriggio, nel centralissimo teatro dello spaccio in pieno centro cittadino, agenti e pattuglie della Polizia stanno battendo in lungo e in largo la zona, ...

Roma - il murale col boss dello spaccio che nessuno rimuove – L’istantanea di Caporale : “Serafino, sei il nostro angelo”. La gigantografia del boss Serafino Cordaro, assassinato nel 2013, capo del clan monopolista dello spaccio di droga a Tor Bella Monaca campeggia su un muro di un palazzo del quartiere, un caseggiato per giunta di proprietà comunale. Da cinque anni è lì. Tutti lo sanno, nessuno lo toglie. Ventiquattro ore invece ha campato il murale dello street artist Tvboy che aveva ritratto Di Maio e Salvini in un bacio ...

Mafie nel Lazio - Ciofferdi (Osservatorio per la legalità) : “A Roma aumentano piazze di spaccio h24 - modello Scampia” : Un consolidamento delle Mafie tradizionali a Roma e nel Lazio, e piazze di spaccio gestite con metodo ormai mafioso dalla criminalità Romana. È quanto emerge dal Terzo Rapporto “Mafie nel Lazio” curato dall’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio e presentato oggi a Roma con Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, Don Luigi Ciotti, Presidente Associazione Libera, e tra gli altri il questore di Roma Guido ...

Camorra : retata nel veusviano contro le 'donne dello spaccio' : Dei 24 arrestati dai carabinieri, 16 erano mamme, casalinghe e mogli di pregiudicati. Agivano tra Portici, Ercolano e Torre del Greco -

Napoli - blitz contro spaccio. Oltre 50 arresti - anche un carabiniere dell'antidroga : Le accuse sono di spaccio di stupefacenti e di attività di riciclaggio, tutti reati aggravati da finalità mafiose. In manette anche un brigadiere dell'antidroga

Incastrata la banda delle Honda con la passione per lo spaccio : Associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di motoveicoli, nonché spaccio di sostanze stupefacenti sono i reati contestati a vario titolo agli indagati Segui su affaritaliani.it

Roma : detenzione e spaccio droga. Arrestate 4 donne del Gambia : Roma – eroina e marijuana all’interno di barattoli crema di nocciole Roma – Gli agenti del commissariato Casilino e del Reparto Volanti si sono trovati difronte una bislacca scena. Intervenuti a seguito di una segnalazione in via dei Barrali, hanno trovato 4 donne originarie del Gambia nel bel mezzo di una accesa discussione. Motivo della contesa una busta di plastica, contenente barattoli in vetro pieni di crema di nocciole. A ...

Trapani : centrale dello spaccio a Castellammare - arresto cinquantenne : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Una centrale dello spaccio è stata scoperta dai carabinieri in un'abitazione di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Ai domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio è finito Salvatore Biondo, 50 anni. Nel suo appartamento sono state trovate 44

“Indagato in inchiesta su spaccio” : c’è un calciatore italiano. L’amatissimo sportivo (ex della Nazionale) nei guai per una brutta storia di cocaina. Ma lui spiega tutto : È considerato uno dei calciatori più irriverenti della storia sportiva italiana. Ospite qualche settimana fa di Cattalan a EPCC, il programma di Sky che sta facendo impazzire i quarantenni d’Italia, Nicola Berti è stato uno dei più attesi della stagione per via della sua memorabilità fuori dal campo (e la passione dello stesso Cattalan per il calciatore). Ora però, per l’ex difensore dell’Inter e della Nazionale, è un brutto ...

Droaga - 37 arresti per spaccio : c'è anche l'ex portiere del Lecce Petrachi : Nelle intercettazioni telefoniche lo chiamavano 'calcio' o 'portiere' quando si riferivano all'ex calciatore del Lecce, Davide Petrachi. Proprio l'ex portiere giallorosso, Leccese di 32 anni, è una ...