La canna più lunga del mondo è italiana Video | a Milano spinello da record | 33 metri e

Missione compiuta! Il Partito del Piccione da record : realizzata la canna più lunga del mondo [VIDEO] : Il Partito del Piccione realizza la canna più lunga del mondo , portando in Italia il record ‘stupefacente’: il maxi spinello misura ben 34,70 metri Il Pancio ed i suoi adepti hanno realizzato un esperimento sociale ed un record . I membri del Partito del Piccione hanno preso parte alla progettazione ed alla messa in opera della canna più lunga del mondo , realizzando uno spinello di 34 metri e 70 centimetri e superando il record ...

canna più lunga del mondo a Milano - è record. Si rolla spinello da 33 metri : Nella giornata di domani giovedì 24 Maggio si tenterà di entrare nel Guinness dei Primati a Milano come la realizzazione di un joint contenente circa 2 kg di Canna bis legale. Per la realizzazione di ...

Rimini - azienda offre canna bis ai suoi dipendenti : “Così sono più rilassati e lavorano meglio” : Tra i benefit che i titolari della Black Marketing Guru concedono ai dipendenti c'è l'uso in ufficio di prodotti a base di cannabis legale, come tisane e biscotti.Continua a leggere

Alessia Marcuzzi sul canna gate : «Mi ha reso più fredda. Non abbiamo mai avuto le prove» (aridaje!). E sulla prossima Isola vorrebbe Cristina D’Avena : Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin Alla vigilia dell’attesa finale dell’ Isola dei Famosi (lunedì 16 aprile, in prime time su Canale 5), Alessia Marcuzzi a Verissimo fa il punto su questa edizione un po’ movimentata del reality, partendo dal famigerato ‘ canna gate ’. A tal proposito la conduttrice racconta: “Sono stati mesi belli, a volte complicati, ma alla fine il successo del pubblico che ci ha seguito mi ha sempre dato conforto. Mi ...

Barbara d’Urso : perchè non si parla più del canna-gate a Domenica Live : Domenica Live, Barbara d’Urso: “Sul canna-gate hanno deciso che…” Ciò che hanno notato oggi i telespettatori di Domenica Live è stata la volontà di Barbara d’Urso di non parlare per niente del canna-gate. E’ accaduto dapprima con Nadia Rinaldi, la quale sentitosi attaccata da Daniele Interrante, ha lanciato una pesante accusa contro Striscia la Notizia riguardi ai suoi audio che aveva mandato in privato a ...