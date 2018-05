Berlusconi furioso con Salvini | ‘Mi ha preso in giro’

No pubblicità sul gioco d'azzardo La minaccia alle tv di Silvio Berlusconi è furioso con Salvini : Prima lo smacco per i ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico, lasciati in mano ai Cinquestelle, poi quel divieto assoluto, nel 'contratto', di pubblicità per giochi e scommesse Segui su affaritaliani.it

Eppure non strappa - neanche su Dell'Utri : Salvini furioso con Berlusconi - ma ancora non compie il passo formale per il pre-incarico... : La rottura è quasi irreparabile. Ma a sera quel 'quasi' è ancora lì a disturbare ogni conclusione definitiva. Al Salone del Mobile di Milano, Matteo Salvini non compie un passo senza sputare veleno sull'alleato Silvio Berlusconi. Ma ancora oggi non c'è quel passo definitivo che potrebbe (condizionale d'obbligo) fruttargli un pre-incarico di governo, non c'è quel passo formale pubblico, della serie 'mollo ...