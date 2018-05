“Sta con un’altra naufraga” Francesco Monte | dopo Paola c’è proprio ‘lei’ dell’Isola dei

Le Iene - Nadia Toffa ancora assente/ “Sta riposando” : la conduttrice in silenzio sui social : Nadia Toffa ancora assente Le Iene? silenzio sui social dell'inviata e conduttrice, i fan l'aspettano e sperano in una sorpresa per l'ultima puntata. Le ultime notizie sulle sue condizioni(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 21:50:00 GMT)

Marco Bocci torna a casa - l’annuncio con una foto in famiglia : “Sta meglio - presto in tv” : Marco Bocci torna a casa. Finalmente belle notizie per l'attore e i suoi fan che hanno atteso per oltre due settimane questo momento. Marco Bocci sta meglio e presto tornerà in tv, così risponde Laura Chiatti a chi, sui social, poche ore fa ha chiesto informazioni sullo stato di salute del marito. Dopo aver pubblicato una foto di Ayrton Senna con su scritto: "Non esiste curva dove non si possa sorpassare", Laura Chiatti ha confermato ai fan, ...

“Stavo con lui”. Aida : chi è il famoso ex italiano. Incalzata dal giornalista - la Nizar ha ceduto e ha rivelato ”il nome” : Aida Nizar ha chiuso prima del tempo la sua esperienza alla quindicesima edizione del Grande Fratello ma il periodo le è stato comunque sufficiente per farsi notare da tutti: colleghi del Gf, opinionisti e pubblico da casa. La concorrente spagnola è stata protagonista indiscussa del reality condotto da Barbara D’Urso e all’interno della casa ha discusso con tutti, in particolare con Baye Dame, l’inquilino italo-senegalese per ...

Salvini : “In Forza Italia si ragiona - ci provo fino all’ultimo”. Di Maio : “Stallo? Berlusconi meno responsabile di altri” : Il tempo è scaduto, ma Matteo Salvini insiste. E’ questione di ore e Sergio Mattarella convocherà il o la presidente del Consiglio che dovrà guidare il governo neutro, ma in casa del centrodestra continuano le agitazioni. “I ragionamenti in queste ore”, ha detto il leader del Carroccio, “si fanno in Forza Italia, di cui capisco tutte le remore e i dubbi”. E ha quindi rilanciato: “Confermo che fino all’ultimo ...

Rosato : “Proporzionale? Ci sarebbe governo M5S-Lega - bello!”. Gomez : “Sta confessando di fare le leggi elettorali contro qualcuno?” : Faccia a faccia tra Peter Gomez ed Ettore Rosato, esponente del Pd e ideatore dell’attuale legge elettorale, a Piazza Pulita su La7. Si parla di voto anticipato e di legge elettorale: Rosato, che ha dato il nome all’attuale legge elettorale ha invitato ad una riflessione: “Se qualcuno ha un accordo per una legge migliore si faccia avanti. Bersani voleva il proporzionale puro, pensate che situazione avremmo oggi”. Di ...

PD - DOCUMENTO RENZIANI “NO CONTE IN DIREZIONE NAZIONALE”/ Scontro Renzi-minoranza : “Stallo colpa M5s-Salvini” : Renzi, caos Pd verso la DIREZIONE Nazionale di domani: DOCUMENTO RENZIANI chiede di non fare CONTE e di riscrivere le regole con tutti. Franceschini, Martina e Gentiloni cosa diranno?(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:50:00 GMT)

In fuga da Bolzano con i due figli - chiama l’ex compagna dalla Tunisia : “Stanno bene” : In fuga da Bolzano con i due figli, chiama l’ex compagna dalla Tunisia: “Stanno bene” Sono in Tunisia e stanno bene i due bimbi spariti da Bolzano domenica scorsa con il loro padre, Jamel Methenni. Sabato mattina l’uomo ha chiamato l’ex Rosa Mezzina. La donna ha anche parlato con i suoi figli Yassine e Yasmine, […]

Massimo Boldi tradito dalla compagna Loredana : “Sta con un mio amico” : Massimo Boldi è stato tradito dalla compagna Loredana De Nardis: l’attore ha scoperto tutto grazie a delle foto Brutto colpo per Massimo Boldi. L’attore è stato tradito da Loredana De Nardis, la compagna che gli è stato accanto negli ultimi 14 anni. Boldi ha scoperto il tradimento da alcune foto pubblicate da Dagospia. Inutile negare […] L'articolo Massimo Boldi tradito dalla compagna Loredana: “Sta con un mio ...

“Non volevano visitarmi. Poi la risonanza e la brutta notizia” : il dramma della star di Grey’s Anatomy - alla prese con una scoperta davvero triste. E le accuse a quel medico che per mesi le ha ripetuto : “Sta bene - è solo depressa” : Una notizia che aveva sconvolto i fan mesi fa, quando l’attrice era uscita allo scoperto rivelando pubblicamente di essere stata colpita da una terribile sorpresa in ospedale dopo dei controlli, una diagnosi piovuta all’improvviso dal cielo e che aveva spaventato non poco una star molto amata dal pubblico, che ne segue con passione le gesta sul piccolo schermo. E della quale ora la diretta interessata ha rivelato nuovi ...

Boateng : “Stagione con club finita ma farò di tutto per essere ai mondiali” : “Grazie per gli auguri di pronta guarigione, purtroppo per il resto della stagione potrò solo sostenere i miei compagni del Bayern ma farò di tutto per essere ai Mondiali in Russia”. E’ il tweet del difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng all’indomani dell’infortunio muscolare capitatogli nel corso della semifinale d’andata di Champions League contro il Real Madrid. (AdnKronos) L'articolo Boateng: ...

“Stanotte vado nel suo letto e…”. Grande Fratello - Danilo Aquino choc. La lite con l’inquilina finisce con una minaccia che il pubblico non perdona : ”Adesso basta - avete toccato il fondo” : Tensione alle stelle all’interno della casa del Grande Fratello Nip. Le ultime ore a Cinecittà non sembrano trascorrere in pieno relax, come invece dovrebbe essere. Liti, parole grosse e persino minacce si sono susseguite a causa di piccole incomprensioni. Mercoledì 25 Baye Dame è stato protagonista di un’accesa lite con la vulcanica Aida Nizar. La spagnola ha preso una porzione di tiramisù senza aspettare gli altri e questo ...

“Sta con lui!”. Shakira - il super gossip è servito. La storia con il campione del Barcellona Gerard Piqué sembra essere al capolinea ed ecco che spunta lui. Cantante bellissimo di ben 17 anni più giovane : In America Latina è una star affermata. Pelle di bronzo, fisico scultoreo e una voce tra le migliori sul mercato. In Europa ne sentiremo parlare parecchio, sarà lui infatti che interpreterà la versione spagnola di “Colors”, l’inno dei Mondiali di calcio 2018. E sempre lui è dato vicinissimo alla donna di uno dei campionissimi della nazionale spagnola, la moglie di Piquè Shakira. Lui è Maluma e recentemente è apparso al fianco della ...

Trattativa - Pif : “Stato italiano ha sempre trattato con la Mafia. Così fece Andreotti con Bontate…” : “Lo stato italiano ha sempre trattato con la Mafia, la sentenza Andreotti è una dimostrazione e dalla Seconda Guerra mondiale che lo stato italiano tratta con la Mafia.Questa di oggi è solo l’ultima delle sentenze.” Così si pronuncia il regista a pochi minuti dalla emissione della sentenza per il processo sulla Trattativa Stato-Mafia, durante la presentazione del libro di Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte, “La verità ...

Incendio nella ditta che gestisce rifiuti : “State in casa con le finestre chiuse” : Un grosso Incendio è scoppiato nella mattinata di oggi, domenica 15 aprile a Povegliano Veronese. Il rogo, divampato nella la ditta Sev, dedita alla gestione dei rifiuti, è stato...